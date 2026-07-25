Idoso seguro diariamente

O envelhecimento pessoal traz experiências e sabedoria. Mas também pode aumentar a vulnerabilidade a riscos do dia a dia. Informação simples e orientação constante fazem toda a diferença. A seguir foram listadas algumas dicas a serem transmitidas aos idosos:

Na rua.

Quedas são frequentes. Calçadas irregulares, pisos molhados e degraus sem sinalização aumentam o perigo. Oriente o uso de calçados fechados e antiderrapantes. Evite andar sozinho à noite. Prefira locais movimentados e bem iluminados. Bolsas devem ficar sempre à frente do corpo. Objetos de valor não devem ficar à mostra. Em caso de abordagem suspeita, a prioridade é a integridade física.

No banco.

Golpes financeiros contra idosos são comuns. Nunca aceitar ajuda de estranhos no caixa eletrônico. Mesmo pessoas simpáticas podem agir de má-fé. A senha deve ser digitada com discrição. Não anotar a senha no cartão. Desconfie de funcionários que se aproximam fora do atendimento formal. Em caso de dúvida, procure o gerente identificado. Evite ir ao banco em dias de pagamento, pois geralmente estão muito cheios.

Por telefone e internet

Golpes por ligação ou mensagem aumentaram nos últimos tempos. Criminosos fingem ser parentes, funcionários de banco e lojas, ou até autoridades. Pedem dinheiro com urgência. A orientação é simples: não fazer transferências sem confirmar com a família. Não fornecer dados pessoais. Não clique em links desconhecidos. Bancos não pedem senha por telefone. Em situações de pressão emocional, desligar e avisar um familiar.

Em casa.

Portas devem permanecer trancadas. Não abrir para desconhecidos. Serviços devem ser agendados previamente. Entregadores não precisam entrar na residência. Câmeras e interfones ajudam na prevenção e segurança domiciliar.

O papel da família.

A proteção começa com diálogo. Conversas claras e respeitosas evitam constrangimentos. Não infantilizar o idoso. Ensinar com paciência como funcionam golpes comuns. Criar um grupo de mensagens para conferência rápida de informações. Acompanhar extratos bancários quando houver confiança. Incentivar a participação social, pois o isolamento aumenta riscos.

Segurança não é medo, e sim prevenção. Com informação simples e apoio familiar, o idoso mantém autonomia e qualidade de vida.