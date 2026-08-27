IA: uma aliada do pequeno empresário

Durante muito tempo, a Inteligência Artificial (IA) pareceu algo distante da realidade dos pequenos negócios. Hoje, porém, ela já está presente no dia a dia de muitos empresários, integrada a ferramentas que ajudam a organizar informações, criar conteúdos, analisar dados, atender clientes e até apoiar decisões.

A IA pode ser uma importante aliada na gestão do pequeno negócio porque permite fazer mais, em menos tempo. Um empresário pode, por exemplo, utilizar recursos de IA para analisar as vendas e identificar quais produtos têm melhor desempenho, criar uma previsão de estoque, organizar informações financeiras ou transformar dados em relatórios mais fáceis de compreender.

Na área de marketing, ferramentas que já fazem parte da rotina empresarial incorporaram recursos de IA para produzir textos, imagens, vídeos, anúncios e sugestões de campanhas. No atendimento, sistemas de mensagens e plataformas de relacionamento conseguem responder perguntas frequentes, organizar contatos e auxiliar na identificação das necessidades dos clientes.

Até mesmo ferramentas tradicionais de escritório, planilhas, sistemas financeiros, plataformas de gestão e aplicativos de comunicação estão incorporando Inteligência Artificial. Ou seja, muitas vezes o empresário já utiliza IA sem perceber.

Mas é importante entender que a tecnologia, sozinha, não resolve os problemas do negócio. A IA deve ser utilizada como uma ferramenta de apoio à capacidade de análise e decisão do empreendedor. Para obter bons resultados, é necessário saber fazer as perguntas certas, fornecer informações adequadas, conferir as respostas e, principalmente, compreender como aplicar aquilo que a tecnologia oferece à realidade da empresa.

Por isso, capacitação é fundamental. Quanto maior o conhecimento do empresário sobre Inteligência Artificial, maiores são as possibilidades de utilizá-la de maneira estratégica, segura e produtiva. Não se trata de substituir pessoas, mas de utilizar a tecnologia para ganhar tempo, melhorar processos e tomar decisões mais bem fundamentadas.

Nesse cenário, o pequeno empresário conta com um forte aliado. A Inteligência Artificial pode ajudar desde tarefas simples e operacionais até atividades mais estratégicas, contribuindo para aumentar a produtividade, melhorar o atendimento e tornar a gestão mais eficiente.

O Sebrae-SP também pode fazer parte dessa transformação, oferecendo capacitações em Inteligência Artificial, tanto em formatos presenciais quanto remotos. São oportunidades para que o empreendedor conheça as possibilidades da tecnologia, desenvolva novas competências e descubra como aplicar a IA de forma prática no seu negócio.

A Inteligência Artificial já faz parte do presente. Para o pequeno empresário, o desafio não é apenas adotar a tecnologia, mas aprender a utilizá-la bem. Afinal, quando conhecimento e tecnologia caminham juntos, a IA deixa de ser apenas uma novidade e passa a ser uma verdadeira ferramenta de gestão e crescimento.

Ricardo Piovesan

Analista de negócios do Sebrae-SP