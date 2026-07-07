Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
ARTIGO

IA na medicina: parceira, não rival

Nesse contexto, a tecnologia não substitui o médico, mas o empodera

por Felipe Guedes
Publicado em 07/07/2026 às 20:02Atualizado em 07/07/2026 às 20:05
Fonte preferida no Google
Diário da Região
Galeria
Diário da Região
Ouvir matéria

Quando comecei minha trajetória na medicina, os exames laboratoriais eram analisados com dedicação, experiência clínica e, claro, muito tempo. Cada resultado era interpretado manualmente, laudo por laudo. Hoje, com o avanço da tecnologia e da Inteligência Artificial (IA), esse cenário está mudando — e eu, como médico, celebro cada passo dessa transformação.

Há um temor crescente entre profissionais de saúde de que a Inteligência Artificial venha a substituir médicos, técnicos e especialistas. Entendo essa preocupação. Mas, na prática, o que vejo no dia a dia, e o que a ciência tem demonstrado, caminha em uma direção muito diferente.

A IA não pensa; ela processa. E há uma diferença enorme entre o processamento de dados e o raciocínio clínico humano. O médico interpreta o paciente como um todo: sua história de vida, seus hábitos, seus sintomas e suas emoções. A IA, por sua vez, é capaz de cruzar milhares de dados em segundos, identificando padrões que o olho humano poderia demorar horas para perceber, ou que poderiam passar despercebidos.

Como patologista e diretor de laboratório, vejo isso de perto. Exames que antes exigiam uma análise demorada podem, com o auxílio da tecnologia, ser triados e processados com mais agilidade e precisão. O resultado? O médico ganha tempo. E tempo, na medicina, salva vidas.

Imagine poder acompanhar sua saúde de forma contínua, correlacionando seus exames laboratoriais mais simples com sua rotina de atividades físicas, sono e alimentação. Em vez de uma ficha estática guardada na gaveta, os dados se transformam em um painel dinâmico que evolui com você. Essa é a direção para onde a medicina preventiva está caminhando.

Nesse contexto, a tecnologia não substitui o médico, mas o empodera. O profissional passa a ter em mãos informações mais ricas e completas, que permitem uma tomada de decisão mais precisa e personalizada para cada indivíduo.

Ao longo da história da medicina, cada grande avanço gerou receio antes de consolidar seus benefícios. O surgimento dos raios-X, dos ultrassons e das análises laboratoriais computadorizadas enfrentou ceticismo no início. Hoje, são ferramentas indispensáveis. A IA seguirá o mesmo caminho.

Minha visão, como médico e entusiasta da ciência aliada à inovação, é de que o futuro pertence aos profissionais que souberem usar essas ferramentas a seu favor e, principalmente, a favor dos seus pacientes. A Inteligência Artificial não veio para ocupar o lugar do médico. Veio para fazer com que ele seja ainda melhor no que sempre fez: cuidar de pessoas.

Felipe Guedes

Médico patologista e diretor dos laboratórios de análises clínicas IMEDI e CPC.