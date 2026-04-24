IA: de ferramenta a fundamento corporativo

Durante anos, a tecnologia foi tratada como uma alavanca de eficiência: reduzir custos, automatizar tarefas e escalar operações. A Inteligência Artificial (IA) altera essa lógica de forma irreversível. A questão central não é mais como melhorar o que já existe, mas redefinir o que deveria existir. Tratar a IA apenas como uma característica para otimizar processos legados, a abordagem de negócios apenas "habilitada por IA”, gera ganhos marginais, mas não constrói vantagem competitiva sustentável. A IA não é uma feature; é um fundamento.

O redesenho organizacional a partir de princípios de IA deixou de ser escolha para se tornar uma obrigação executiva. A premissa exige desconstruir dogmas. Como re-arquitetar os negócios a partir do zero? Dados recentes indicam que, embora a adoção de IA nas empresas seja massiva, apenas uma elite global de cerca de 5% das companhias consegue capturar valor estrutural em escala, alcançando retornos substanciais em seus resultados financeiros.

Na prática, o distanciamento entre adotantes superficiais e a elite corporativa ocorre na reconfiguração de três camadas fundamentais:

Modelo Operacional: a IA desloca o eixo de execução para sistemas capazes de aprender e decidir. Isso reduz a dependência de fluxos lineares e introduz operações adaptativas, com decisões distribuídas em tempo real e orquestradas por dados.

Arquitetura de Valor: a tecnologia redefine como o valor é criado e entregue. Em estágios de maturidade avançada, os modelos de negócio passam a operar com alto grau de autonomia, convertendo-se em sistemas autônomos de decisão que superam os ganhos de automação tradicional.

Organização: estruturas hierárquicas rígidas perdem espaço. As empresas passam a operar com times mais enxutos, achatamento organizacional e menor latência decisória, exigindo uma reinvenção na qual o julgamento crítico humano foca na formulação de hipóteses e estratégia.

Esse movimento de ruptura dialoga diretamente com polos corporativos de excelência espalhados pelo Brasil, incluindo o forte ecossistema de São José do Rio Preto. Contudo, o imperativo da transformação é nacional e irrestrito a setores. Para viabilizar a transição, o letramento digital contínuo é uma competência indispensável. Nesse aspecto, associações de tecnologia locais, como a Apeti, cumprem um papel indireto e vital na difusão de conhecimento, unindo discussões sobre infraestrutura com a capacitação estratégica para que executivos e talentos liderem essa jornada.

Esse cenário expõe um diagnóstico claro: a IA não é um projeto isolado de TI, mas um problema profundo de arquitetura empresarial. Estratégia, produto, governança e talentos precisam convergir. O ciclo de vida do produto não suporta mais processos lineares; ele se transforma em um loop contínuo de experimentação, aprendizado, construção e escala. Da estratégia inicial às fases de descoberta e entrega, a operação se retroalimenta instantaneamente, sem fricção, onde agentes autônomos aceleram a orquestração de insights, a prototipagem e a execução sistêmica.

No atual contexto de inovação exponencial, manter o desenho atual da organização deixou de ser uma escolha segura para se tornar o maior risco que um líder pode assumir. A assimetria competitiva gerada pela escala em IA está abrindo um abismo de valor em que, em um horizonte brevíssimo, a vantagem operacional da elite digital se tornará matematicamente insuperável para os retardatários. O tempo da adaptação marginal acabou: a nova era exige líderes audaciosos o suficiente para desconstruir arquiteturas corporativas legadas e reprojetar a organização inteira a partir do zero com a mentalidade AI-first, antes que o ritmo do mercado as torne irreversivelmente obsoletas.

Vinicius Caridá

Especialista executivo em IA e dados