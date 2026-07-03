Vivemos em um mundo lindo, produtivo; tudo o que se planta dá (como diz a música). Mas está sendo poluído, está violento, mas há muita gente boa, honesta, solidária. Não deixemos a parte boa da humanidade desanimar; pelo contrário, erguemos nossas vozes, não paramos nunca de trazer gente para esse time de homens e mulheres dignos das bênçãos de Deus.

Estamos assistindo à corrupção, escândalos em vários setores da sociedade. É um sistema que compra até almas, polui mentes e corações, mas é aí que temos motivos para os de bom senso lutarmos contra essa podridão, aumentar o número de pessoas que querem ver um mundo sem poluição, porque a poluição começa nas mentes e nos corações poluídos; daí desencadeiam-se as poluições geológicas.

O profeta Isaías traz um alerta no cap. 24, vers. 5: "Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna."

Aqui Isaías chama nossa atenção para a situação global, porque primeiro o ser humano não se espiritualiza ecumenicamente, ou grande parte dele. Violou os estatutos da honestidade, da moral, da decência, da responsabilidade, quebrou a aliança com as leis divinas, tornou-se estúpido.

Isaías, há quanto tempo deixou essa profecia, mas os seres humanos são estúpidos, criadores de guerras, se matam, criam facções criminosas, engendram mecanismos para se enriquecer a qualquer custo.

Os de bem, façamos uma corrente de atos que honra nosso Cristo de Deus. Não cansemos jamais de aumentar nossas atitudes no correto, na decência, na educação dos nossos filhos. Muitos perguntam que mundo vamos deixar para nossos filhos e netos.

Não é melhor perguntarmos que filhos e netos vamos deixar para este mundo?

Clevis Toscano, Rio Preto

Pets

Sobre a reportagem "Semadores do Bem Pet já entregou mais de 1,7 mil casinhas em Rio Preto", que alma abençoada! Tanta gente fazendo o mal para esses anjos e Deus coloca uma pessoa maravilhosa dessa! Que exemplo!

Valéria Lopes, via Instagram