Homeschooling 1

Sobre a notícia "Pais são condenados por abandono intelectual após manterem filhas em ensino domiciliar em Jales", o chamado homeschooling nada mais é do que um projeto que tem múltiplas facetas. Ele ignora direitos das crianças e adolescentes em socializar com outros jovens, afasta a possibilidade de os infantes terem um pensamento crítico - afinal, é dentro de um contexto de pensamentos diferentes que se torna isto possível - como também é uma forma de abafar eventuais casos de abusos que ocorrem dentro de casa. Isto porque são nas escolas onde ocorrem os maiores relatos de violência perpetrada contra crianças e adolescentes.

A condenação não resguardou os direitos destes filhos, mas que sirva de lição para que os demais pais compreendam que a educação e a formação dos filhos não podem ser relegadas a um joguinho ideológico que cegou estes pais.

Carlos Cristiano Meneghin, via Instagram

Homeschooling 2

Decisão absurda! Jamais o Estado deveria ter mais poder sobre os filhos do que os próprios pais! O Estado não garante nem o básico constitucional, mas quer interferir no modelo de educação escolhido pelos pais?

Thiago Serena Testa, via Instagram

Livro

Requerimento aprovado pela Câmara registra congratulações ao jornalista Milton Rodrigues pelo lançamento da 2ª edição do livro “Avenida da Saudade, o América de Rio Preto na era Pelé”. A obra resgata a trajetória do América Futebol Clube entre 1957 e 1973, período marcado por partidas memoráveis contra grandes adversários.

Entre os destaques, estão os confrontos contra o Santos Futebol Clube, liderado por Pelé, que atraíam grande público à Vila Belmiro e ao Estádio Mario Alves Mendonça, consolidando momentos históricos do futebol regional.

A primeira edição foi lançada em 2004, com participação do historiador Lelé Arantes, também responsável pelo prefácio atual. O interesse renovado do público, especialmente após a morte de Pelé, motivou esta nova edição.

Diante da relevância do trabalho, este vereador propôs votos de congratulações a Milton Rodrigues por sua contribuição à preservação da memória esportiva local.

Renato Pupo, vereador de Rio Preto