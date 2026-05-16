Henrique Prata, do Hospital do Amor, e a arte de se equilibrar entre Lula e Bolsonaro

O mais perto de Rio Preto que Lula (PT) chegou no exercício do cargo de presidente da República, incluindo as três incursões no Palácio do Planalto, é Barretos, a 93 quilômetros de distância, cidade que o petista voltou a visitar nesta sexta-feira, 15.

Em pré-campanha por mais uma reeleição e acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), além do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Lula esteve em Barretos para anunciar a construção de um novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica no Hospital de Amor, que faz parte da Fundação Pio XII, presidida por Henrique Prata.

A escolha de Barretos para o lançamento de um programa de tal envergadura e com a presença do presidente – o que nunca fez em Rio Preto, por exemplo, que conta com o complexo Funfarme/HB, maior operador SUS do interior paulista – é consequência de uma engrenagem política pragmática operada por Henrique Prata.

A chave para entender esse fenômeno está na figura singular de Henrique Prata. Fazendeiro, peão de boiadeiro e criador de cavalos, ele assumiu a missão de gerir o que se transformou no maior centro oncológico de atendimento gratuito da América Latina. Em seu perfil profissional, ele resume sua filosofia com uma frase lapidar: “Não sou médico, mas posso salvar vidas”. É justamente essa ausência de amarras corporativistas que lhe confere uma visão pragmática e uma capacidade invejável de transitar entre os opostos políticos num país conflagrado ideologicamente, como o Brasil dos dias atuais.

Uma habilidade fundamental para que ele garanta recursos federais e atenção especial, independentemente de quem detém a caneta política mais poderosa da República. E isso vale para opostos como Lula e seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).

Durante o governo de Bolsonaro, por exemplo, Prata esteve tão próximo do poder que chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde em 2018. Em Barretos, a Festa do Peão transformou-se em um verdadeiro palanque para a direita, com Bolsonaro e seus aliados sendo ovacionados na arena em diversas edições.

No entanto, a mesma cidade que aplaude a direita na arena estende tapete vermelho para a esquerda no hospital. A relação de Henrique Prata com Lula perdura há cerca de duas décadas. Na visita desta sexta-feira, ele citou o “coração de Lula” em seu discurso, enquanto o petista relembrou o cavalo que ganhou de presente do fazendeiro. O Hospital de Amor, inclusive, possui uma ala infantil com o nome Luiz Inácio Lula da Silva.