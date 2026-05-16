Henrique Prata, do Hospital do Amor, e a arte de se equilibrar entre Lula e Bolsonaro
Peão e presidente da Fundação Pio XII, que foi cotado a ministro da Saúde de Bolsonaro, deu nome de Lula a hospital sob seu comando
O mais perto de Rio Preto que Lula (PT) chegou no exercício do cargo de presidente da República, incluindo as três incursões no Palácio do Planalto, é Barretos, a 93 quilômetros de distância, cidade que o petista voltou a visitar nesta sexta-feira, 15.
Em pré-campanha por mais uma reeleição e acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), além do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Lula esteve em Barretos para anunciar a construção de um novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica no Hospital de Amor, que faz parte da Fundação Pio XII, presidida por Henrique Prata.
A escolha de Barretos para o lançamento de um programa de tal envergadura e com a presença do presidente – o que nunca fez em Rio Preto, por exemplo, que conta com o complexo Funfarme/HB, maior operador SUS do interior paulista – é consequência de uma engrenagem política pragmática operada por Henrique Prata.
A chave para entender esse fenômeno está na figura singular de Henrique Prata. Fazendeiro, peão de boiadeiro e criador de cavalos, ele assumiu a missão de gerir o que se transformou no maior centro oncológico de atendimento gratuito da América Latina. Em seu perfil profissional, ele resume sua filosofia com uma frase lapidar: “Não sou médico, mas posso salvar vidas”. É justamente essa ausência de amarras corporativistas que lhe confere uma visão pragmática e uma capacidade invejável de transitar entre os opostos políticos num país conflagrado ideologicamente, como o Brasil dos dias atuais.
Uma habilidade fundamental para que ele garanta recursos federais e atenção especial, independentemente de quem detém a caneta política mais poderosa da República. E isso vale para opostos como Lula e seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).
Durante o governo de Bolsonaro, por exemplo, Prata esteve tão próximo do poder que chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde em 2018. Em Barretos, a Festa do Peão transformou-se em um verdadeiro palanque para a direita, com Bolsonaro e seus aliados sendo ovacionados na arena em diversas edições.
No entanto, a mesma cidade que aplaude a direita na arena estende tapete vermelho para a esquerda no hospital. A relação de Henrique Prata com Lula perdura há cerca de duas décadas. Na visita desta sexta-feira, ele citou o “coração de Lula” em seu discurso, enquanto o petista relembrou o cavalo que ganhou de presente do fazendeiro. O Hospital de Amor, inclusive, possui uma ala infantil com o nome Luiz Inácio Lula da Silva.
NOTAS
ELE NÃO
Na visita do presidente Lula (PT) ao Hospital de Amor em Barretos nesta sexta-feira, 15, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva (PSD), político e médico de Rio Preto, não esteve presente, o que seria esperado em um evento de saúde pública de relevância nacional.
NEM ELES
Mas chamaram atenção ainda maior as ausências de lideranças políticas relevantes da esquerda na região, como a deputada estadual Beth Sahão (PT), de Catanduva, e o vereador e pré-candidato a deputado estadual João Paulo Rillo (PT), de Rio Preto. Este último optou por ciceronear o deputado federal Rui Falcão, político petista histórico que fez campanha por aqui nesta sexta.
ELE SIM
Já o prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani (União Brasil), bateu cartão no evento, de olho em recursos e programas do governo federal. Após cumprimentar Lula, ele partiu para um papo reto com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a quem pediu recursos para a única UPA da cidade, além de meter pressão para o sonhado aeroporto internacional junto ao vice-presidente, Geraldo Alckmin.
SONHANDO
“Padilha tem sido um grande parceiro do município. Nós pedimos a ampliação da UPA e tratamos também de outras demandas da saúde. Falamos um pouco sobre o aeroporto. A gente não perdeu a esperança, o que existe por enquanto são apenas fake news.”
ESPELHO 1
O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), se viu refletido no espelho ao responder questionamento da Coluna sobre possível impacto da revelação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, pediu US$ 24 milhões (R$ 134 milhões à época) ao banqueiro Daniel Vorcaro para patrocinar filme inspirado no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
ESPELHO 2
“Infelizmente, o Brasil vive um ambiente em que adversários tentam transformar qualquer denúncia em condenação antecipada. É preciso responsabilidade para separar fatos de narrativas políticas", declarou o prefeito, com seus próprios BOs para resolver, como duas Comissões Processantes que serão votadas na Câmara na próxima terça-feira, 19. A segunda denúncia, da médica Merabe Muniz, pede seu afastamento do cargo até que o trâmite da CP seja concluído.
PÉS...
Eis que o presidente da Câmara de Rio Preto, Luciano Julião (PL), descobriu que meteu os pés pelas mãos – isso, partindo da premissa de que foi só por desinformação – ao mandar tirar do YouTube as sessões legislativas logo após o término dos trabalhos. O que se deu num momento em que os debates em torno da CPI da Casa Branca e outras crises do Executivo escalam em tom e tensão. A justificativa dada foi de que a medida cumpria a legislação eleitoral, o que foi contestado pela oposição, que classificou a decisão de “censura”.
... PELAS...
Nesta sexta, a assessoria de imprensa da Casa emitiu nota informando que, “após consulta à Rede Legislativa de Rádio e Televisão, o presidente Luciano Julião decidiu rever a decisão anterior e determinar que a TV Câmara volte a disponibilizar e a reprisar, sem exceção, todos os arquivos de vídeos de sessões, audiências e reuniões que, por cautela em decorrência do ano eleitoral, haviam anteriormente sido indisponibilizados”.
... MÃOS
“Vale frisar que, tão logo seja iniciado o período eleitoral propriamente dito, os arquivos voltarão a ser privados, atendendo recomendação da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal, em obediência à legislação eleitoral”, conclui o texto da Câmara.
SINCERÃO...
O deputado federal Rui Falcão, uma das figuras históricas do PT, caçou votos para sua reeleição em Rio Preto e região nesta sexta-feira, 15, em dobrada com o vereador João Paulo Rillo (PT), que vai disputar cadeira na Alesp. Ao ser questionado sobre quais seriam os “trunfos” de Lula para reconquistar eleitores que se distanciaram da esquerda, ele citou a aprovação do fim da jornada de trabalho 6x1 no Congresso Nacional. Para Falcão, a medida, que beneficiaria especialmente as mulheres, tem potencial para impactar um grande percentual de trabalhadores com carteira assinada no Brasil. O deputado reconhece, no entanto, a dificuldade do partido em “encantar” os eleitores mais jovens, assim como em renovar seu quadro de lideranças, ficando, inclusive, dependente em demasia da figura de Lula. Apesar das dificuldades, o petista acredita no crescimento da chamada bancada progressista no Congresso Nacional em relação à que saiu das urnas em 2022, mas não se ilude quanto à capacidade da bancada conservadora de se manter no topo do ranking.