O site do Diário da Região publicou, no último domingo (21 de junho), notícia sobre uma paciente que teria sido picada por aranha, relatando possível atraso na administração de soro antiveneno e questionamento da demora pela paciente.

A notícia transmite a impressão de que houve falha ou demora injustificada na assistência médica, quando, na verdade, a conduta adotada pela equipe multiprofissional no Hospital de Base de Rio Preto foi correta e conduzida com critério e responsabilidade, pautada pelos achados clínicos disponíveis em cada etapa da evolução do caso e focada em garantir a segurança e o bem-estar da paciente.

Durante o curso da avaliação médica, o soro foi ministrado no momento em que a equipe médica considerou adequado e como precaução, enquanto conduzia as investigações, cuja conclusão foi de que a causa não foi acidente por aranha. A causa não pode ser divulgada em respeito ao sigilo do paciente e à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

O Hospital de Base entende a celeridade com que as notícias precisam ser veiculadas, no entanto, solicita que se aguarde pelas informações prestadas pela instituição e seus profissionais com responsabilidade e precisão.

O hospital e seus profissionais estão sempre à disposição para fornecer todas as informações e orientações necessárias à sociedade, com total transparência, reconhecendo na imprensa papel fundamental nesta difusão.

Hospital de Base de Rio Preto

NOTA DA REDAÇÃO: O Diário da Região esclarece que a reportagem foi produzida em estrita observância aos princípios e procedimentos que regem a atividade jornalística profissional.

A pauta teve origem em relato da própria paciente, que procurou a redação enquanto aguardava atendimento no Hospital de Base.

Antes da publicação, a reportagem buscou manifestação oficial do HB para esclarecer se havia falta do soro ou qual era a justificativa para a sua não administração. O questionamento foi encaminhado à assessoria de imprensa da instituição às 11h56, reforçado posteriormente por telefone e novamente cobrado às 12h25. Somente após a manifestação da instituição a reportagem foi publicada.

Posteriormente, quando o Hospital de Base encaminhou nota mais detalhada, com informações complementares sobre a assistência prestada à paciente, o conteúdo foi imediatamente incorporado à matéria.