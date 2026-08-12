Hoje, 12 de agosto, a família Jalles se despede de Norberto Buzzini com profunda tristeza, mas, sobretudo, com imensa gratidão, respeito e reconhecimento por tudo o que ele representou para o jornalismo e para a história de nossa cidade.

Há histórias que são construídas por grandes acontecimentos. Outras, por valores. A nossa ligação com Norberto, que atravessa mais de seis décadas, foi construída sobre algo cada vez mais precioso: a palavra dada e a palavra cumprida.

No início dos anos 1960, o engenheiro Euphly Jalles, patriarca da família e fundador do Diário da Região, vendeu o jornal, estabelecendo uma condição que significava muito mais do que uma cláusula comercial: seu nome deveria permanecer na capa do jornal, para sempre, como fundador. Norberto honrou esse compromisso.

Mais de 60 anos se passaram e, até hoje, o nome de Euphly Jalles permanece estampado no Diário da Região. Para nossa família, esse gesto tem um significado imensurável. Representa respeito à história, lealdade, ética, idoneidade e, acima de tudo, respeito à palavra empenhada.

Talvez não exista homenagem maior a um homem do que reconhecer que ele cumpriu, durante toda a vida, aquilo com que um dia se comprometeu.

Ao longo dessas décadas, vimos o Diário da Região crescer, transformar-se e acompanhar as profundas mudanças na forma de comunicar e informar. Novas tecnologias chegaram, novos meios surgiram e a comunicação ganhou outras plataformas. Mas aquilo que verdadeiramente sustenta o jornalismo permaneceu: credibilidade, independência e compromisso com a verdade.

Esse é também o legado de Norberto Buzzini.

Um homem que compreendeu que o verdadeiro jornalismo não se limita a noticiar acontecimentos. Ele registra a história de uma comunidade, dá voz à sociedade, fiscaliza o poder, promove o debate e assume uma enorme responsabilidade diante da informação.

Em tempos nos quais a velocidade tantas vezes tenta ocupar o lugar da precisão e a desinformação desafia diariamente a sociedade, defender um jornalismo sério, responsável e comprometido com os fatos torna-se ainda mais relevante.

Para a família Jalles, porém, a história de Norberto vai além do jornalismo. É também uma história de confiança entre pessoas e entre gerações.

Uma confiança que não precisou ser reafirmada por palavras ao longo dos anos, porque esteve permanentemente demonstrada por atitudes.

Norberto deixa sua marca na história da comunicação de nossa cidade e na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de acompanhar sua trajetória. Mas deixa, sobretudo, uma lição que merece atravessar gerações:

Os tempos mudam. As empresas se transformam. As tecnologias evoluem. Mas caráter, ética e palavra não têm prazo de validade.

Que seu legado permaneça vivo no Diário da Região, em seus profissionais, em cada notícia publicada e, principalmente, na defesa permanente de um jornalismo que respeite os fatos, a sociedade e a verdade.

À família Buzzini, deixamos nosso abraço, nossa solidariedade e nosso mais profundo respeito neste momento de despedida.

E a Norberto, a nossa gratidão por ter honrado, por mais de seis décadas, não apenas um compromisso, mas uma história.

Com respeito, admiração e eterna gratidão.

Família Jalles