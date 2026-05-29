Nos últimos anos, os indivíduos passaram a se perguntar constantemente sobre o que está acontecendo com a sociedade internacional, afinal, são tantas e variadas transformações estruturais que as pessoas estão atônitas, perplexas e preocupadas com os rumos que a sociedade global está tomando. Os modelos construídos anteriormente estão sendo transformados muito rapidamente, os valores estão sendo devastados, os relacionamentos estão sendo modificados, os comportamentos estão em constante alteração, criando preocupações constantes e medos variados, gerando um verdadeiro calafrio coletivo.

Neste espaço, gostaria de analisar quatro grandes transformações simultâneas que, em conjunto, representam uma ruptura maior do que qualquer geração enfrentou nos últimos séculos, gerando grandes preocupações estruturais na sociedade: a ascensão da inteligência artificial, a crise climática e a transição energética, o retorno da multipolaridade e o colapso demográfico.

A Inteligência Artificial está transformando todos os setores da sociedade, gerando alterações no conhecimento, reescrevendo as regras da economia, modificando a segurança nacional, gerando fortes instabilidades e incertezas no mundo do trabalho, criando inúmeros desafios e exigindo da sociedade contemporânea uma reestruturação educacional, melhorando seu capital humano e fortalecendo a pesquisa, a ciência e a tecnologia, sob pena de ficar para trás e criar graves constrangimentos para a sociedade, desemprego crescente, degradação das condições sociais e criando espaço para grandes revoluções sociais.

A crise climática e a transição energética estão criando uma preocupação na sociedade, gerando momentos de incertezas e de instabilidades. O modelo energético constituído há mais de duzentos anos, intensivo em combustíveis fósseis, vem impactando fortemente sobre o planeta Terra. O aumento da temperatura está transformando regiões inteiras, criando devastações ambientais, aumentando as enchentes e degradando o solo, com impactos generalizados para a estrutura econômica e produtiva, afetando exportações e incrementando a pobreza e a miséria da população.

Destacando ainda uma transformação geopolítica em curso na sociedade internacional, o mundo unilateral, centrado no poder unipessoal dos Estados Unidos, vem perdendo espaço na sociedade internacional. Está surgindo um novo mundo, um mundo multipolar, onde os polos de poder não se concentram em apenas uma nação. Vários países vêm ganhando espaço na geopolítica mundial, onde destacamos a China, a Índia, a Rússia e outros atores que reafirmam a sua soberania, rivalizando com o poderio norte-americano, gerando uma verdadeira transformação geopolítica, trazendo para o cenário global novas discussões, novos valores, novos desafios e novas reflexões.

Outro assunto muito discutido na sociedade contemporânea é o colapso da demografia, que está impactando quase todas as regiões do mundo, gerando preocupações crescentes para os países ricos e para as nações pobres, pois a queda da natalidade está impactando e vai gerar desastres crescentes sobre a previdência social dos países, além de gerar um verdadeiro calafrio sobre a saúde e o mercado de trabalho.

Neste ambiente de grandes incertezas e turbulências crescentes, as sociedades precisam construir uma verdadeira e extraordinária resiliência, instituições sólidas e adaptáveis às constantes movimentações, além de uma grande dose de liderança com visão de longo prazo e cidadãos capazes de tolerar incertezas sem ceder ao pânico ou ao populismo.

Ary Ramos da Silva Júnior

Bacharel em Ciências Econômicas e Administração, Mestre, Doutor em Sociologia e professor universitário