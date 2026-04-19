Estou tão revoltada com os gastos exorbitantes desta administração atual que fiquei me poupando de escrever sobre o assunto. Mas, ao saber que a Secretaria de Obras, comandada por um homem capaz de xingar um ser humano de "macaco velho", vai pagar R$ 61.900 para uma empresa cuidar das redes sociais da pasta (Coluna do Diário, 16/4), me tirou da zona de conforto.

Na zona norte, várias praças públicas foram vandalizadas e estão sem iluminação há mais de um ano, e dizem que é por falta de dinheiro. A Praça Magaly Tebar no Residencial Ana Célia, cuidada por mim, está há mais de 60 dias sem manutenção, porque a Prefeitura, ao invés de fazer concurso público, contratar e efetivar funcionários para esta função, faz contratos terceirizados com firmas que pagam mal, atrasam pagamentos e os funcionários não se empenham em prestar um bom serviço.

Agora até as escolas estão sem manutenção. Caos total. Desde o ano passado, estão torrando o dinheiro: R$ 6.000.000 para pagar show de artistas; R$ 63.000 para restaurar uma capivara doada por um artista, e o próprio foi o beneficiário do valor; R$ 400.000 para pagar ônibus aos moradores para gastar dinheiro no comércio durante a semana que antecedeu o Natal, etc.

Dinheiro para investir na cidade e manter ela limpa não parece prioridade. Depois vão reclamar da evolução da dengue e das mortes ocorridas. Lamentável.

Mirian L. R. Marim, Rio Preto

CPI

Sobre a reportagem "Sem assinaturas suficientes, pedido para CPI do Estacionamento será arquivado na Câmara de Rio Preto", não é possível que, diante de tudo isso, a população continue aceitando calada.

O que chama atenção é a rapidez para aprovar medidas que pesam no bolso, como o aumento do IPTU, sempre com número suficiente de votos. Já quando o assunto é defender de fato os interesses da população, a postura muda.

A população merece transparência, coerência e posicionamentos claros. Quem foi eleito para representar precisa demonstrar isso na prática — principalmente nos momentos que mais impactam a vida das pessoas.

Leandro Leal, via Instagram