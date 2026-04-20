Franchising em 2026: crescer com inteligência é o novo diferencial

Estamos caminhando celeremente ao final do primeiro semestre e o franchising brasileiro não apenas reafirma sua força, mas também evidencia uma transformação importante em sua forma de crescer. O setor prioriza a inteligência estratégica, eficiência operacional e consistência nos resultados, como base para seu crescimento contínuo.

Se antes o número de unidades era o principal indicador de sucesso, hoje o olhar está voltado para a qualidade da expansão. A rentabilidade das operações, a saúde financeira das redes e a longevidade dos negócios ganham protagonismo. Trata-se de uma evolução natural de um setor que amadureceu e que agora busca crescer de forma mais sólida e estruturada.

Nesse contexto, a tecnologia assume papel central. A inteligência artificial, a análise de dados e a automação de processos deixam de ser diferenciais e integram a rotina das redes. Essas ferramentas permitem decisões mais assertivas, redução de custos e ganho de produtividade. Ao mesmo tempo, a integração entre os canais físico e digital se torna indispensável para atender a um consumidor cada vez mais conectado e exigente.

Ainda assim, o fator humano permanece como peça-chave. Em um cenário altamente tecnológico, a experiência do cliente continua sendo determinante. Equipes bem treinadas, atendimento qualificado e relacionamento próximo são elementos que fortalecem marcas e fidelizam consumidores. A tecnologia potencializa resultados, mas são as pessoas que sustentam o crescimento.

Outro movimento relevante é a expansão para cidades do interior. O avanço das franquias fora dos grandes centros deixou de ser tendência para transformar-se em realidade consolidada. Esse processo amplia o alcance das marcas, gera oportunidades e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico regional, com impacto positivo na geração de empregos e renda.

O setor também observa um ambiente mais competitivo e profissionalizado, com aumento de fusões e aquisições. Esse cenário exige das redes maior preparo, governança e capacidade de adaptação. Modelos mais eficientes e bem estruturados tendem a se destacar, enquanto operações frágeis encontram mais dificuldades para se manter.

Paralelamente, o comportamento do consumidor continua em transformação. Mais informado e criterioso, ele valoriza marcas com propósito, transparência e coerência. Não basta oferecer um bom produto ou serviço, é preciso entregar experiência, conexão e relevância.

Diante desse panorama, o franchising segue como um dos principais motores da economia brasileira, mas com uma nova lógica de atuação. O crescimento permanece essencial, porém orientado por estratégia, inovação e sustentabilidade.

Em 2026, o diferencial competitivo não está apenas em expandir, mas em expandir com inteligência. Crescer com qualidade deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade para quem deseja se manter relevante no mercado.

Guto Covizzi

Diretor da ABF para o Interior de São Paulo e diretor de expansão da Bella Capri Pizzaria