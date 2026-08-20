No dia 19 de agosto é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. É uma celebração da arte de congelar o tempo. É comemorado por profissionais e amadores.

A Fotografia é a única ferramenta humana capaz de interromper o fluxo inexorável do tempo, permitindo que um milésimo de segundo sobreviva por gerações. Mais que uma arte, a fotografia carrega uma profunda responsabilidade social.

Pelas lentes de profissionais ou amadores, com câmeras fotográficas ou celulares, ela denuncia injustiças, documenta a história em tempo real, e na esfera do cotidiano, cumpre o papel afetivo de eternizar o abraço que já passou, o crescimento de um filho e as paisagens que mudam com os anos.

A boa Fotografia não depende apenas do equipamento, mas sim da sensibilidade de quem percebe que a vida é feita de instantes que merecem ser guardados para sempre.

Jorge Maluf, Rio Preto

América

Eu, como diretor e conselheiro do América Futebol Clube, gostaria de agradecer e parabenizar o editor e o jornalista responsáveis pela maravilhosa matéria do acesso e do vice-campeonato conquistado pelo nosso querido Rubro.

Vocês conseguiram transcrever em palavras e imagens toda a luta e trabalho que tivemos nesses anos à frente do clube, após um começo difícil, quando encontramos um clube sucateado e com pouca credibilidade, e as notícias na imprensa eram todas negativas.

Ver essa linda homenagem neste conceituado veículo de comunicação mostra que estamos no caminho certo, 2027 é logo ali!

Luiz Carlos Cunha Filho, Rio Preto

Desumanidade

Sobre o polêmico vídeo da senhora secretária de Desenvolvimento Econômico, só tenho uma coisa a dizer: o que está em jogo no caso não é apenas a atitude preconceituosa, é a negativa de que todo ser humano merece respeito.

Quando negamos a humanidade, abrimos espaço para a incivilidade, vestida de normalidade. E é justamente essa normalização do desprezo que transforma injustiça em costu me e violência em hábito social.

Marcos Vinicius Marques, Rio Preto