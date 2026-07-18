Fora da agenda, Haddad tem encontros ‘reservados’ com prefeitos da região
Petista ouviu demandas de gestores municipais e empresários em reuniões realizadas em Catanduva e Cedral
Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) teve um encontro “reservado” com um grupo de prefeitos e/ou representantes enviados por mandatários municipais na passagem dele por Catanduva e, depois, por Rio Preto nesta sexta-feira, 17.
Nos dois casos, a atividade foi tratada com a maior discrição, não constando na agenda oficial da comitiva do petista, que percorreu várias cidades da região nos últimos dois dias (quinta e sexta).
Por aqui, a comitiva de Haddad contou ainda com outros três ex-ministros do governo Lula (PT): Márcio França (PSB), ex-ministro do Empreendedorismo e vice na chapa de Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes; a ex-ministra de Planejamento Simone Tebet (PSB); e a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, ambas pré-candidatas ao Senado.
Em Catanduva, o encontro “reservado” com prefeitos e afins ocorreu pela manhã, num espaço “discreto” antes da badalada e bastante anunciada plenária com cerca de 400 militantes de esquerda e simpatizantes em um salão de eventos da cidade. E foi organizado pela anfitriã de Haddad na cidade, a deputada estadual Beth Sahão (PT).
Segundo a Coluna apurou, a “não divulgação” do encontro teria sido uma condição por parte dos prefeitos que participaram pessoalmente ou enviaram um “preposto”. Isso porque os alcaides temem sofrer boicotes do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa a reeleição, dentre outros eventuais “puxões de orelhas”.
Pelo que a Coluna apurou, fizeram-se presentes ou representados no encontro secreto de Catanduva os mandatários de Neves Paulista (administrada pelo PL), Catiguá (PSD), Cajobi (PP), Paraíso (PL), Uchoa (MDB), Ariranha (PL), Fernando Prestes (PSDB) e Santa Adélia (PSD), dentre outros municípios.
Ainda segundo a Coluna apurou, ao menos um prefeito do PL esteve pessoalmente no encontro com Haddad: Osvalte Bovoni, de Paraíso. Outro que esteve em carne e osso com o petista foi o emedebista José Claudio, de Uchoa. Além do grupo político, a reunião “reservada” contou também com alguns empresários, dentre os quais João Carlos Abdo, que atua no setor do agro.
O empresário Suélio Ribeiro foi o organizador do encontro com prefeitos e empresários ocorrido na parte da tarde, entre a visita ao HB e a plenária realizada no Centro Cultural Vasco. O local foi uma chácara do empresário, em Cedral. Neste caso, nem a direção do PT de Rio Preto nem o vereador e pré-candidato a deputado estadual João Paulo Rillo tiveram participação direta na atividade.
Fontes da Coluna disseram que Haddad pouco falou durante os dois encontros, de pouco mais de uma hora cada um, concentrando-se mais em ouvir as demandas e pedidos dos presentes.
NOTAS
BOAS...
Na plenária da caravana de Fernando Haddad em Catanduva, na manhã de sexta-feira, 17, foi a ex-ministra do Meio Ambiente e postulante ao Senado Marina Silva (Rede) quem assumiu o “enfrentamento” com o presidente dos Estados Unidos ao discursar. “Aqui, quem manda não é o Trump, é o povo brasileiro”, disparou, num tom acima daquele quase inaudível que costuma marcar suas falas. Foi ovacionada pelos companheiros, claro.
... DE BRIGA
Já Simone Tebet (PSB), que faz dupla com Marina na chapa ao Senado, mirou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que recentemente se envolveu numa polêmica ao ironizar que ambas seriam forasteiras em São Paulo, esquecendo que ele próprio transferiu de última hora seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para São Paulo a fim de disputar o Palácio dos Bandeirantes em 2022. "O Deus deles é o ódio; a pátria deles é estrangeira, e a família deles é somente a família deles, pensando apenas no próprio bolso".
DOBROU...
O deputado estadual Valdomiro Lopes dobrou a aposta na queda-de-braço com o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL). O pessebista voltou ao ataque nesta sexta-feira, 17, após ter cinco apadrinhados exonerados pelo governo coronelista. Uma espécie de “castigo” por Valdomiro ter feito eco, nas redes sociais, a questionamentos do Tribunal de Contas do Estado ao contrato do projeto Smart Rio Preto.
... A APOSTA
No embate mais recente, Valdomiro foi às redes sociais criticar o governo municipal pela não entrega de 44 mil kits de uniformes de inverno inicialmente previstos pela Secretaria de Educação. A distribuição das peças foi abortada depois de a empresa que venceu a licitação não ter conseguido, sequer, entregar todos os uniformes de verão. “O inverno chegou e, essa semana, a temperatura de Rio Preto já bateu os 10 graus. Você tem filhos nas escolas da Prefeitura? Vocês sabiam que eles vão passar muito frio?”, começou o deputado em sua postagem. E agora, Coronel?
FÉRIAS
Homem forte do governo Coronel Fábio Candido (PL), o superintendente do Semae e secretário de Gabinete, Rodrigo Carmona, tira dez dias de férias a partir da próxima segunda-feira, 20, com retorno previsto para o dia 29. A policial militar licenciada Aline Fernanda Pereira, recém-catapultada ao posto de assessora especial da pasta, vai substituí-lo no período, segundo publicação do diário oficial do município.
VIA-SACRA
Como tem assuntos que só Carmona tem carta branca para resolver, como negociações com vereadores, por exemplo, os três últimos dias úteis que antecederam as férias dele registraram uma via-sacra sem fim de integrantes da base coronelista na Câmara pela sala do chefe de gabinete. Numa única manhã, passaram por lá, dentre outros, Paulo Pauléra (PP), Alex Carvalho (PSB), Rossini Diniz (MDB), Bruno Moura (PL), Peixão (MDB) e Bruno Marinho (sem partido).
UM POR VEZ
Os “atendimentos” foram individuais, segundo a Coluna apurou. Isso porque, segundo um dos vereadores que passaram por lá, “cada um tinha seus assuntos para tratar com o homem”. Pagamentos de emendas impositivas na fila de espera e cumprimento de acordos pendentes são alguns dos itens da lista que provocaram tanta movimentação.
CONSERTOS
Coronel Fábio Candido (PL) segue firme nas três apostas administrativas traçadas pelos seus estrategistas do governo para guindar a popularidade dizimada pelas crises em série do primeiro semestre, que são zeladoria, segurança - por meio do projeto Smart Rio Preto - e asfalto. Daí que mais uma licitação foi colocada na praça nesta sexta-feira, 17, visando contratação de empresa para “correções pontuais asfálticas nas vias públicas do município”. O contrato, estimado em R$ 26.345.868,00, ficará com a Secretaria de Trânsito e Transportes.
E o Papai Noel?
Ex-governador e vice de Fernando Haddad (PT) na disputa ao Palácio dos Bandeirantes nas eleições deste ano, Márcio França (foto), do PSB, tem histórias de parceria a toda prova com Valdomiro Lopes (PSB). Uma delas, por exemplo, foi quando cacifou em 2008 a candidatura do deputado estadual à Prefeitura de Rio Preto, à época numa rinha com Manoel Antunes pela legenda do PSB. Valdomiro ganhou o embate interno e o externo, elegendo-se prefeito. Daí em diante, os dois estreitaram cada vez mais a relação. Mas eis que a aproximação dos pessebistas com os petistas, em 2022, virou uma saia-justa para o político rio-pretense. De olho no voto conservador em sua tentativa de reeleição a uma cadeira na Alesp, ele não deu as caras no tour da caravana Haddad/França por Rio Preto nesta sexta-feira, 17. Questionado pelo Diário sobre como via esse “distanciamento”, França disse que a ausência do correligionário se devia às limitações de um tratamento de câncer pelo qual estaria passando. Acontece que, em frenética campanha por ele próprio, Valdomiro anunciou há alguns meses que está curado da doença. Desinformado ou não, o vice de Haddad ainda concluiu com uma declaração de fé na relação com o camarada de longa jornada. “O Valdomiro é um médico, uma pessoa muito querida, um amigo de muitos anos. Tenho certeza de que ele nunca me faltará.” Será que ele acredita em Papai Noel?