Fora da agenda, Haddad tem encontros ‘reservados’ com prefeitos da região

Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) teve um encontro “reservado” com um grupo de prefeitos e/ou representantes enviados por mandatários municipais na passagem dele por Catanduva e, depois, por Rio Preto nesta sexta-feira, 17.

Nos dois casos, a atividade foi tratada com a maior discrição, não constando na agenda oficial da comitiva do petista, que percorreu várias cidades da região nos últimos dois dias (quinta e sexta).

Por aqui, a comitiva de Haddad contou ainda com outros três ex-ministros do governo Lula (PT): Márcio França (PSB), ex-ministro do Empreendedorismo e vice na chapa de Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes; a ex-ministra de Planejamento Simone Tebet (PSB); e a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, ambas pré-candidatas ao Senado.

Em Catanduva, o encontro “reservado” com prefeitos e afins ocorreu pela manhã, num espaço “discreto” antes da badalada e bastante anunciada plenária com cerca de 400 militantes de esquerda e simpatizantes em um salão de eventos da cidade. E foi organizado pela anfitriã de Haddad na cidade, a deputada estadual Beth Sahão (PT).

Segundo a Coluna apurou, a “não divulgação” do encontro teria sido uma condição por parte dos prefeitos que participaram pessoalmente ou enviaram um “preposto”. Isso porque os alcaides temem sofrer boicotes do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa a reeleição, dentre outros eventuais “puxões de orelhas”.

Pelo que a Coluna apurou, fizeram-se presentes ou representados no encontro secreto de Catanduva os mandatários de Neves Paulista (administrada pelo PL), Catiguá (PSD), Cajobi (PP), Paraíso (PL), Uchoa (MDB), Ariranha (PL), Fernando Prestes (PSDB) e Santa Adélia (PSD), dentre outros municípios.

Ainda segundo a Coluna apurou, ao menos um prefeito do PL esteve pessoalmente no encontro com Haddad: Osvalte Bovoni, de Paraíso. Outro que esteve em carne e osso com o petista foi o emedebista José Claudio, de Uchoa. Além do grupo político, a reunião “reservada” contou também com alguns empresários, dentre os quais João Carlos Abdo, que atua no setor do agro.

O empresário Suélio Ribeiro foi o organizador do encontro com prefeitos e empresários ocorrido na parte da tarde, entre a visita ao HB e a plenária realizada no Centro Cultural Vasco. O local foi uma chácara do empresário, em Cedral. Neste caso, nem a direção do PT de Rio Preto nem o vereador e pré-candidato a deputado estadual João Paulo Rillo tiveram participação direta na atividade.

Fontes da Coluna disseram que Haddad pouco falou durante os dois encontros, de pouco mais de uma hora cada um, concentrando-se mais em ouvir as demandas e pedidos dos presentes.