Filmes Inspiradores do Turismo

O turismo tem se beneficiado por meio dos cineastas que utilizam em suas produções cinematográficas locais de excepcional beleza. Contudo, a moda atual são os filmes e séries sul-coreanos. As séries projetam a cultura gastronômica, os hábitos e costumes da população e promovem principalmente o turismo. A Coreia do Sul teve um aumento significativo de turistas internacionais em 2025, principalmente de brasileiros, fortemente impulsionado pela popularidade global das séries de TV, os K-dramas, filmes e K-pop.

Recordo-me principalmente dos filmes de Woody Allen, um dos principais representantes de diretores que valorizam a localidade e, por vezes, dá nome às produções referenciando os destinos. O polêmico e premiado cineasta, natural de Nova York, utiliza as belezas da cidade natal, onde realça cada detalhe do magnífico cenário da metrópole, mostrando seus principais ícones nos filmes “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” (1977) e “Poderosa Afrodite" (1995). Ainda em solo norte-americano, em "Blue Jasmine" (2013), Allen apresenta o trajeto da costa oeste para a costa leste dos Estados Unidos.

Transladando para a Europa, a cidade de Barcelona é palco para a protagonista na obra “Vicky Cristina Barcelona” (2008) resplandecer a cidade espanhola como refúgio das férias de verão. A trama acontece entre idas e vindas românticas e passionais com o pintor Juan Antonio e acontece em meio às cores das obras de Gaudí espalhadas pela cidade. A câmera não deixa de nos mostrar o icônico Parc Güell.

Filmado também em cenário europeu, no filme “Para Roma com Amor” (2012), o diretor desenvolve sua trama contando quatro diferentes histórias ambientadas na capital italiana, apresentando dois casais, ambos recém-casados, que se perdem pelas ruas confusas da cidade. Percorrendo os principais cartões-postais romanos, o enredo serve de guia para um tour completo por pontos imperdíveis. As ruínas romanas, o Campidoglio, a Piazza di Spagna e o bairro de Trastevere emprestam seus cenários aos personagens, que também destacaram a Fontana di Trevi, famosíssima desde outras eras do cinema.

Outros sucessos das telinhas e telonas nos transportam mentalmente para lugares considerados os “clássicos destinos turísticos”, como apresentado em “Meia-Noite em Paris” (2011), um convite charmoso para explorar os encantos históricos e românticos da capital francesa, e, mais recentemente, “Emily em Paris” (Netflix), feito para estimular o turismo mostrando locais icônicos da França, país que mais recebe visitantes do mundo.

Um destino ainda pouco explorado pelos brasileiros, mas com a série Outlander (Netflix) fez das paisagens, castelos e cultura das Terras Altas da Escócia uma verdadeira carta de amor.

Notadamente, as séries “Game of Thrones” e “Senhor dos Anéis” contribuíram para que os destinos da Croácia e Nova Zelândia fossem recordistas em visitação pós-filmagem. Game of Thrones revolucionou Dubrovnik (Croácia) e impulsionou a cidade como destino turístico no Adriático. A cidade amuralhada e muitos dos monumentos mais importantes de Dubrovnik foram escolhidos para dar vida a Porto Real, a capital dos Sete Reinos.

Já o filme Senhor dos Anéis escolheu como cenário paisagens de tirar o fôlego em diversos pontos, como a cidade praiana de Auckland, Península de Coromandel e o Parque Nacional Kahurangi da Nova Zelândia.

Recentemente, o filme “O Diabo veste Prada” tem parte da trama filmada em Milão, considerada a capital do design. Além de mostrar o Duomo, a Galleria Vittorio Emanuele, faz um belíssimo tour pela cidade, motivando o espectador a colocar Milão na lista dos próximos destinos.

Por sua vez, as produções brasileiras, sobretudo as novelas, são perfeitas para apresentar as belezas de nosso território. Uma das pioneiras foi “Gabriela” (1975), cuja protagonista, uma das personagens mais marcantes do autor Jorge Amado. Mais ao sul do país, a região da Serra Gaúcha/RS abraçou duas grandes produções televisivas, a primeira com a novela “Chocolate com Pimenta”, gravada nas cidades de Gramado e Canela. A segunda, representada pela famosa série “O Tempo e o Vento”, é uma história que perpassa várias gerações da família Terra Cambará em um painel da formação social e política do Rio Grande do Sul.

Recentemente, o premiado filme “O Agente Secreto” apresentou Recife, despertando interesse em conhecer a capital de Pernambuco.

Inquestionavelmente, filmes, novelas, documentários e séries contribuem para o deslocamento de pessoas que sonham em conferir o imaginário apresentado pela sétima arte.

Célia Gomes

É membro do Conselho Municipal de Turismo (Comtur)