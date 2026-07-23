Fidelidade ao leitor

Completar 76 anos é um privilégio reservado a poucas instituições. Mais do que atravessar décadas, significa manter viva uma missão, preservar valores e conquistar, diariamente, a confiança de sucessivas gerações de leitores. Neste 23 de julho, o Diário da Região celebra essa trajetória com a convicção de que seu maior patrimônio continua sendo a credibilidade.

Desde a primeira edição, em 1950, o jornal escolheu um caminho que jamais foi o mais fácil, mas sempre foi o mais correto: o da independência editorial. Independência que não se confunde com neutralidade diante dos fatos, mas com o compromisso permanente de informar com rigor, responsabilidade, equilíbrio e honestidade.

Um jornal plural abre espaço para o debate de ideias, respeita as diferenças e compreende que a sociedade é formada por múltiplas vozes. Não é porta-voz de governos, partidos, grupos econômicos ou interesses particulares. Seu compromisso é com a verdade possível, construída pela apuração séria e pelo confronto dos fatos.

Ao longo desses 76 anos, o Diário consolidou-se como um patrimônio de São José do Rio Preto e de toda a região. Acompanhou o crescimento das cidades, registrou suas conquistas, denunciou seus problemas, fiscalizou o poder público, valorizou iniciativas transformadoras e ajudou a escrever a história do Noroeste paulista.

Essa fidelidade também se traduz na forma de exercer o jornalismo. O Diário não persegue pessoas ou instituições, e não concede privilégios. Não escolhe alvos nem protege interesses. Age com transparência, oferece espaço ao contraditório e reconhece seus erros quando eles ocorrem. Afinal, credibilidade não se constrói com a pretensão da infalibilidade, mas com a disposição permanente de prestar contas ao leitor.

Em tempos de desinformação, radicalização e circulação desenfreada de boatos, a independência tornou-se ainda mais valiosa. Um jornal comprometido com seus leitores não se cala diante dos fatos relevantes, nem se submete a pressões políticas, econômicas ou ideológicas. Coloca o interesse coletivo acima de qualquer conveniência, doa a quem doer. Essa postura pode desagradar circunstancialmente diferentes setores, mas é exatamente isso que garante sua autonomia.

Ao mesmo tempo, tradição nunca significou acomodação. O Diário soube acompanhar as profundas transformações da comunicação, incorporando novas linguagens, plataformas e tecnologias. Hoje, sua presença ultrapassa as páginas impressas e alcança o ambiente digital, o vídeo, o áudio e as redes sociais, mantendo uma atuação multimídia que dialoga com diferentes públicos e formas de consumo da informação. A tecnologia mudou; os princípios permanecem os mesmos.

Respeitar o leitor é o valor que une passado, presente e futuro. É respeitar quem acompanha o jornal há décadas, quem chegou recentemente e quem ainda descobrirá a importância de uma informação confiável. É compreender que a confiança não se herda nem se impõe: conquista-se todos os dias, reportagem após reportagem, edição após edição.