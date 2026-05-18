Excelência que sustenta negócios

Na noite de 8 de maio, em São Paulo, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) reuniu centenas de lideranças empresariais para premiar 289 redes com o Selo de Excelência em Franchising 2026, a principal chancela do setor no País. O reconhecimento é concedido a partir da avaliação dos próprios franqueados, um detalhe que torna o prêmio ainda mais relevante, ou seja, a excelência não é autodeclarada, ela é validada por quem vive a operação diariamente.

Tive a honra de participar dessa cerimônia representando a Bella Capri, rede de pizzarias de pizzas feitas à mão que conquistou, mais uma vez, o Selo de Excelência em Franchising e também o Selo ESG, reconhecimento adicional concedido às marcas que demonstram boas práticas ambientais, sociais e de governança. Na região de São José do Rio Preto, 14 franquias receberam a chancela da ABF neste ano, um resultado que comprova a força empreendedora do interior paulista e a maturidade crescente do nosso ecossistema de negócios.

Mais do que um prêmio, o Selo de Excelência representa uma reflexão importante. Em um mercado cada vez mais competitivo, sobreviver já não basta. É preciso construir empresas sólidas, humanas, sustentáveis e capazes de gerar confiança. E isso vale não apenas para o franchising, mas para qualquer modelo de negócio.

Ao longo da trajetória no setor, aprendi que a excelência não nasce de grandes discursos. Ela é construída diariamente, em pequenas decisões. Por isso, acredito que existem cinco caminhos fundamentais para empresas que desejam alcançar um franchising forte e sustentável.

O primeiro passo é investir em relacionamento. Franquias são redes formadas por pessoas. Quando há transparência, escuta ativa e parceria entre franqueador e franqueado, cria-se um ambiente saudável para crescimento coletivo.

O segundo caminho é a padronização com propósito. Processos bem definidos garantem qualidade e segurança operacional, mas sem engessar a capacidade de adaptação. Excelência é manter a essência da marca sem perder sensibilidade para entender mercados e pessoas.

O terceiro ponto é a inovação contínua. Inovar não significa apenas implantar tecnologias, mas sim melhorar experiências, simplificar processos e antecipar necessidades.

O quarto passo é desenvolver pessoas. Redes fortes são construídas por líderes preparados, equipes treinadas e culturas organizacionais inspiradoras.

Por fim, o quinto caminho é atuar com responsabilidade social e sustentabilidade. O crescimento empresarial precisa caminhar com impacto positivo. O avanço do número de franquias reconhecidas com o Selo ESG mostra que o mercado compreendeu que resultados financeiros e responsabilidade corporativa devem coexistir.

A excelência não é um destino. É uma escolha diária, construída com consistência, ética e visão de longo prazo. Empresas que compreendem isso tornam-se mais preparadas para enfrentar desafios, atravessar crises e continuar relevantes.

No franchising, assim como na vida empresarial, excelência não é apenas a busca da perfeição, mas sim o compromisso permanente em fazer melhor, todos os dias.

Guto Covizzi

Diretor da ABF Interior São Paulo e diretor de expansão da Bella Capri Pizzaria