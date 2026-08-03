Eu, deste outro lado da vida

Acabei de ler o livro, com o título deste artigo, e confesso fiquei surpreso e emocionado por encontrar a palavra “seguro” na página 270/271, numa abordagem que foi feita sobre um acidente ocorrido na cidade espiritual “Nosso Lar”.

Foi realmente algo muito especial para mim.

O SEGURO AUTO é o mais “popularizado” em nosso País. Dentre as inúmeras “carteiras” de produtos, o automóvel é, sem dúvida alguma, a atração principal, devido à sua grande utilização. O AUTO ocupa 19,50% da arrecadação total dos seguros, o Saúde 28% e o Vida 26%, em seguida os demais “ramos” (Patrimonial/Transportes/Financeiros, etc.). Os produtos de Previdência Privada (VGBL e PGBL) são considerados separadamente e são responsáveis por cerca de mais 50% do total arrecadado no setor. São mais de R$ 313 milhões arrecadados com seguros e R$ 153 milhões com previdência privada.

Mas enfim, que história é essa de “seguro” na cidade espiritual “Nossa Lar”?

Como lhes disse, estava lendo o livro de Carlos A. Baccelli, pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira (Uberaba-MG), quando no relato da visita que o Dr. Inácio fez à cidade “Nosso Lar” no plano espiritual, onde ele já se encontra. Desencarnou em 27 de setembro de 1988, aos 84 anos de idade. Ele narra que, quando ocorrem colisões, não importando o tamanho do estrago do veículo, o sistema de seguro existente promove a sua troca imediata por um novo, sem qualquer burocracia. A substituição dá-se no dia seguinte, onde cada um dos condutores terá à porta de sua casa um veículo da mesma marca, do mesmo tamanho, da mesma cor e da mesma potência à sua disposição. Todo o ocorrido resolveu-se em trinta minutos.

Este relato me fez acreditar e constatar o quanto temos a evoluir. E mais, nos fez acreditar que é possível aumentar significativamente a oferta “embarcada” e a responsabilidade logística para uma efetividade muito maior e valorizada no quesito principal que hoje já estamos chamando de “ecossistema de proteção”.

Fica inegável o quanto é possível avançar na satisfação do usuário e atingirmos patamares de entregas mais avançadas.

Já constatamos avanços de várias ordens, como a “evolução educacional” dos corretores de seguros. De 85.617 registros ativos, 81% (fonte: SUSEP) possuem curso superior completo ou incompleto, 18% no ensino médio e apenas 0,5% estão no fundamental. O corretor de seguros é a principal alavanca de desenvolvimento setorial.

Já oferecemos “kit completo de proteção”, condizente com as melhores técnicas e serviços aplicados para socorrer o usuário/ cliente nestes momentos e na reparação do bem danificado. Mas, como vimos, podemos mais e melhor, que há um caminho a seguir e melhorar essas variáveis.

Fica aqui a mensagem, as constatações e a “visão” de um futuro ainda melhor.

Shirtes Pereira

Securitário. Corretor de Seguros, CEO Grupo SHIRTESEG, Ex-Professor FUNENSEG, Ex-Diretor Regional do SINCOR-SP, Ex-Mentor do CORRERP, Bacharel Ciências Econômicas e Administração de Empresas, Presidente da ABCS (Associação Brasileira dos Corretores de Seguros), Membro MULTICORR.