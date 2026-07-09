Lendo a reportagem em busca de "notáveis", edição de 4/7/2026, tenho certeza de que Cláudia Bassitt foi o 1º acerto do prefeito, pois Rio Preto precisa de pessoas competentes, de visão empreendedora, visionária e sem amarras a políticos que visam seus interesses pessoais, deixando de legislar em prol da cidade. Acredito que, se Carol Gattaz aceitar o cargo de secretária de Esportes, em uma semana ela fará muito mais que os incompetentes que ficaram à frente da divisão de Esportes desde o ano de 2000.

Digo isto porque, desde o ano acima, venho solicitando a colocação de mais lixeiras na praça da Vila Ideal, que possui uma área de aproximadamente 10.000 m², uma academia de ginástica e uma quadra de esportes. Neste local existe somente 1 lixeira de 30 litros, que está enferrujada, amassada e sem fundos. Tratei deste assunto inúmeras vezes com o Setor de Serviços Gerais, Setor de Esportes, vereadores, gabinete do prefeito e também enviei mensagem ao prefeito, que respondeu que ia mandar verificar e, até agora, nada.

Outro local que merece atenção especial é a praça da Vila Maceno, onde está a caixa d'água do Semae. É um local frequentado por inúmeros idosos durante o dia todo para jogarem cartas e trocarem conversas com os amigos. Anteriormente havia um banheiro do sub-mundo, que foi fechado e, na gestão atual, demolido. A Prefeitura já recebeu várias reclamações dos frequentadores do local.

Se eu fosse o prefeito, insistiria em colocar pessoas competentes em todos os setores da administração municipal, acabando com o conchavo político na indicação de pessoas despreparadas para o cargo. Já que a ideia é vender a dívida do município, seria interessante vender a Prefeitura para a iniciativa privada, que em pouco tempo teríamos a Prefeitura mais rica do Brasil.

Quero deixar claro que faço estas críticas endereçadas aos dirigentes públicos/políticos e não aos cidadãos que exercem seus cargos, pois quero uma Rio Preto melhor para todos. Querer é poder e podemos ter uma cidade bem melhor.

Benedito da Silva Melo, Rio Preto

Furtos

Sobre a reportagem "Sem controle, todo dia Rio Preto tem furto de cabos e fios", o maior problema é que a cidade está crescendo pra todos os lados e policiamento parou. Hoje em dia, dificilmente você vê uma viatura na rua fazendo rondas igual antigamente, sem contar que, quando entram na sua casa e roubam, eles nem vêm; mandam fazer boletim de ocorrência online.

Lucimara Silva, via Instagram