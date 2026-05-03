Sobre a reportagem "Laudo aponta risco para alunos e professores em escolas municipais", não dá pra entender a cabeça do gestor público. Antes de qualquer novo investimento, deveriam cuidar do que já existe.

Os recursos estão disponíveis para cuidar da cidade. Praças abandonadas, brinquedos infantis quebrados, creches e escolas sem a devida manutenção, quadras esportivas abandonadas, sem programa de esporte na cidade, arborização nível zero, saúde precária, alunos sem uniformes e a lista é extensa.

Por outro lado, bilhões em smart city, milhões em contratos inexplicáveis, shows sem sentido educacional nenhum, monumentos também sem sentido. Tá faltando gestão!

Fernanda Sansão, via Instagram

Profissões

Sobre a matéria “Profissões cada vez mais raras”, especialmente no tópico “Despachante Calux – Missão Cumprida”, gostaríamos de registrar nosso profundo agradecimento.

Em tempos de intensas transformações tecnológicas e do surgimento de novas profissões, algumas atividades tradicionais acabam encerrando ciclos que marcaram gerações. Após 54 anos de história, dedicação e relevantes serviços prestados à população de São José do Rio Preto e região, o Despachante Calux encerra suas atividades, deixando um legado construído com seriedade, respeito, honestidade e compromisso com seus clientes e amigos.

Neste momento de despedida, expressamos nossa sincera gratidão a todos que confiaram em nosso trabalho ao longo dessas décadas e fizeram parte dessa trajetória.

Mais do que uma profissão, ficam as amizades, a história e a honra de uma missão cumprida. Nossa eterna gratidão.

Welynton Silas Calux, via Facebook

Sujões

Sobre a reportagem "Reforçada por 10 drones, GCM aperta cerco a 'sujões' em Rio Preto", a Prefeitura deveria colocar uma fiscalização no linhão. Muito lixo! Horrível isso para a cidade! Não é gente de longe que joga, são pessoas que moram próximas.

Nas proximidades do ponto de apoio do Jardim Atlântico, há mais descartes fora do que dentro do ponto de apoio! Será que tem drone vendo isso?

Vilma Oliveira, via Instagram