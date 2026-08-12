"Todos erram um dia: por descuido, inocência ou maldade". William Shakespeare

É do ser humano errar. Já que não há perfeição no Homem. Os erros fazem parte da experiência humana e, muitas vezes, são inevitáveis. Repará-los e os danos que causam, isso sim exige humildade, empatia, autoconhecimento e, principalmente, a disposição para confrontar as consequências de nossas ações.

Essa atitude não só reconstrói o que foi danificado, mas também fortalece os laços interpessoais e promove o crescimento pessoal. A coragem de admitir um erro começa com o reconhecimento da falha. Muitos têm dificuldade em aceitar que cometeram um engano, pois isso pode ser associado a fraqueza ou incompetência. Entretanto, admitir a falha é um sinal de maturidade emocional e ao reconhecê-la, a pessoa demonstra que está disposta a aprender com a situação e, mais importante, a mudar sua postura diante de futuras decisões.

Uma das principais barreiras que surgem na hora de reparar um erro é o orgulho. O orgulho impede que muitos busquem o perdão ou a reparação necessária. A necessidade de preservar a imagem diante dos outros pode ser mais forte do que a vontade de corrigir a situação. No entanto, quem realmente tem coragem de reparar um erro sabe que a verdade e o arrependimento têm um poder transformador. Quando há um pedido genuíno de desculpas, esse ato de humildade pode fortalecer as relações e trazer alívio tanto para quem erra quanto para quem foi afetado.

O reparo não se limita a palavras. Ele exige ação. Pedir desculpas é um primeiro passo, mas é através de atitudes concretas que a reparação se torna efetiva. O erro cometido pode ter causado dor, frustração ou até mesmo rompido uma confiança. Por isso, é essencial que as atitudes que seguem o pedido de desculpas sejam compatíveis com o compromisso de mudança. Esse processo pode ser longo e exigir esforço, mas é no caminho das ações que se constrói a credibilidade.

Além disso, reparar um erro não é apenas uma forma de corrigir o impacto que ele causou aos outros, mas também de evoluir como pessoa. O processo de reflexão que antecede a reparação permite que identifiquemos nossas fragilidades e limites. Quando conseguimos corrigir o erro de forma sincera, tornamo-nos mais conscientes de nossas ações e mais responsáveis em nossas escolhas futuras.

Reparar erros é uma forma de crescer e fortalecer tanto o caráter pessoal quanto as relações humanas. Corrigir nossos equívocos também oferece aos outros a oportunidade de confiar novamente em nós. É assim que construímos um caminho de respeito mútuo e integridade.

Carlos Fett

Mentor em Comunicação e Consultor Empresarial [email protected]