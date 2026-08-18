Entre o estímulo e a resposta, existe você

O celular vibra. Antes de a vibração terminar, sua mão já está nele. Repare no que ficou de fora: o intervalo. Entre o estímulo e o gesto, não houve um instante seu. Nenhuma pausa em que você respirou e decidiu.

O dia inteiro é assim. A mensagem que incomoda e a resposta em quatro segundos. A publicação que provoca e o comentário antes do último parágrafo lido. À noite, sobra um cansaço de quem trabalhou e não decidiu nada. Cada movimento foi resposta alheia, no ritmo de quem apertou o botão primeiro.

Existe uma ideia que nomeia a saída: entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nele mora a sua liberdade de escolher. A frase costuma ser atribuída a Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente de três campos de concentração. Ela não aparece exatamente assim em seus livros — mas o que Frankl escreveu sustenta a tese com peso ainda maior.

Ele perdeu pai, mãe, irmão e esposa nos campos. Em 1946, publicou Em Busca de Sentido. A espinha do livro: tudo pode ser tirado de uma pessoa, menos escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. A circunstância você quase nunca escolhe. O intervalo é a parte que segue sendo sua.

O problema é que o intervalo virou alvo. Quem projeta as telas trabalha com uma métrica implacável: reduzir o tempo entre o estímulo e o seu gesto. Vibração, som e notificação — três portas abertas para o mesmo segundo. O efeito não fica na tela. Um intervalo treinado perto de zero vira padrão na vida: a discussão em casa, o "sim" antes de olhar a agenda. As telas não roubam seu tempo primeiro. Roubam o intervalo. O tempo vem depois.

Reagir e responder não são sinônimos. Reagir é devolver impulso. Responder é assumir compromisso — da mesma raiz de responsável. A reação tem o tamanho de quem provocou. A resposta tem o tamanho de quem responde. É aqui que o Mindfulness — atenção plena — entra como ferramenta.

Respaldada por mais de 40 anos de pesquisas em neurociência, a prática treina a capacidade de estar presente, sem se perder no que já passou ou no que ainda não chegou. Uma meta-análise publicada no JAMA Internal Medicine revisou dezenas de estudos e mostrou que práticas simples de atenção plena reduzem ansiedade, estresse e sintomas emocionais. Não como placebo. Como resposta biológica mensurável.

A ciência vai além: pesquisadores identificaram que a prática regular influencia marcadores biológicos de estresse no organismo — inflamação, resposta imune, funcionamento do corpo. A pausa não é subjetiva. Ela é fisiológica.

Três hábitos ajudam a começar: antes de desbloquear a tela, diga em voz alta o que foi fazer ali; ao se irritar, respire três vezes antes de responder; marque um minuto fixo no dia para simplesmente sentir a respiração. Escrever também é prática — obriga o intervalo a existir, porque leitura, rascunho e corte não cabem em quatro segundos.

Você passou os últimos minutos dentro de uma fresta larga: um assunto só, sem notificações piscando. Foi resposta, não reflexo. Entre o estímulo e a sua reação, cabe você inteiro. Essa pausa — esse instante — é sua última liberdade. E ela ainda está aí.

Bruna Barbosa

Jornalista, especialista em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. Mestranda em Ciências da Saúde pela FAMERP.