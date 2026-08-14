Ensinar e acolher
Danila Scrocchio Romero Bassi é professora, palestrante, contadora de histórias e psicopedagoga com diversas especializações
Caçula de três irmãs, Danila Scrocchio Romero Bassi nasceu em Rio Preto e viveu a infância na região da Represa. Extrovertida, brincalhona e sonhadora, desde cedo teve acesso à cultura, especialmente teatro, música e literatura, com os livros lidos pelos pais. Começou a praticar dança, e nunca parou.
Tanto incentivo não passou incólume.
Na escola, Danila inventava personagens, desenvolvia narrativas e imitava os professores. Gostava de fantasiar e de brincar com imaginação e criatividade. Na hora de se apresentar, não queria ser princesa, mas bruxa.
No ensino médio, seu coração se dividiu entre a área artística e ensinar, uma paixão. E, de forma tranquila, escolheu a segunda possibilidade. Fez o magistério e se encontrou. Além do conhecimento técnico, estagiava e auxiliava uma professora.
Quando a titular se ausentava, Danila assumia o controle da turma e, sem titubear, contava histórias aos alunos, que apreciavam muito esse momento. Motivada, avançou na caracterização ao utilizar dentes postiços, peruca e óculos.
Criou sua personagem mais famosa, a Vovó Dandan, e não abandonou a contação de história nos 25 anos em que atuou na Educação Infantil e no Fundamental.
Na juventude, Danila era distraída, não se concentrava, produzia milhares de ideias ao mesmo tempo e não focava nas tarefas do dia a dia. Somente adulta é que recebeu diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). A partir de então, tudo mudou.
Ciente das diferenças, Danila direcionou a energia para ajudar alunos com dificuldade no aprendizado, necessidades especiais ou deficiências variadas, em âmbito escolar e no consultório. Só sossegava quando proporcionava inclusão, respeito e desenvolvimento a todos.
Na graduação, trabalhava de dia e estudava à noite. Esforçada e empreendedora, vendia brigadeiro às colegas. Guardava o ganho extra para realizar um sonho: comprar o primeiro carro. E deu certo. Adquiriu um Fiat 147 com dinheiro de doce.
Estudiosa, buscou conhecimento especializado em autismo, intervenção familiar, educação especial, inclusiva e neuropsicopedagogia. Mostrava caminhos e aumentava o bem-estar de cada um.
No pessoal, constituiu família com Fabrício. Depois de dois anos e meio de namoro, casaram e tiveram filhos: Clara e Enzo.
Ao entrar em uma sala de aula, Danila pensava que, ao longo do ano letivo, podia fazer a diferença, ainda que isso exigisse empenho dela. Não reclamava. Sua vida sempre foi ensinar, cuidar, incluir e abrir amplas janelas para o mundo.
Para Danila, é gratificante acompanhar o crescimento, amadurecimento e desenvolvimento de cada criança. Nesses momentos, sente que cumpriu sua missão.
Contadora de histórias
Ao longo de sua trajetória, Danila Bassi nunca deixou de contar histórias, sobretudo como ferramenta para incentivar a leitura por meio da imaginação e da fantasia. Devido ao talento, técnicas e desenvoltura, chamou muita atenção.
Passou a se apresentar em várias escolas, hospitais, projetos sociais, eventos e festivais. Em 2014, criou um canal no Youtube a fim de levar as histórias a um público amplo, sempre com os mesmos objetivos. E postou os primeiros vídeos, inspirados em livros infantojuvenis.
Na pandemia, Danila lecionou no universo online, como muitos colegas. Insatisfeita com as reduzidas possibilidades proporcionadas pela internet no ensino infantil, decidiu gravar, produzir e editar vídeos com auxílio de uma produtora, para aumentar a qualidade do material apresentado e proporcionar uma experiência rica.
O conteúdo acabou adotado pela Secretaria Municipal de Educação de Rio Preto e distribuído nas aulas da rede pública. Com mais de dez anos no ar, o site soma 1,4 milhão de seguidores, mas, mesmo assim, não paga os custos. Apesar disso, persiste e a cada sexta-feira apresenta uma novidade.
Hoje, Danila leciona no ensino superior, atende no consultório, conta histórias e ministra cursos e formações. Nas horas vagas, passa o tempo com a família e faz outras coisas. Gosta de mar, praia, leitura, corrida de rua, estudar e roda de samba. Tem duas cachorras, Lunna e Mafalda.
É referência na área porque acredita no poder transformador da educação e da inclusão.
Perfil
Danila Scrocchio Romero Bassi
Como é conhecida: Dani Bassi
Atuação: Professora, palestrante, contadora de histórias e psicopedagoga especializada em autismo, intervenção familiar, educação especial e inclusiva, neuropsicopedagogia
Nascimento: São José do Rio Preto
Data: 25/02/1977
Pais: Heleny e Osvaldo
Irmãs: Letícia e Pauline
Filhos: Clara e Enzo
Marido: Fabrício Bassi
Curso técnico: Magistério (1996)
Instituição: Escola São Marcos
Graduação: Pedagogia (1999)
Instituição: Unorp
Pós-graduação: Educação especial (2010)
Instituição: Unirp
Pós-graduação: Psicopedagogia clínica (2013)
Instituição: Escuela Psicopedagógica de Buenos Aires
Pós-graduação: Psicoterapia sistêmica (2017)
Instituição: Faculdade de Medicina de Rio Preto
Pós-graduação: Análise do comportamento aplicado para autistas (2022)
Instituição: Universidade
Federal de São Carlos
Pós-graduação: Neuropsicopedagogia (2026)
Instituição: Instituto de Psicologia e Especialização
Educação: Lecionou no Infantil e no Fundamental I por 25 anos, em escolas como Colégio Santo André, Coopec, Coopen, Universitário e Arte & Manha
Educação superior: Desde 2019, é professora da graduação (Pedagogia) e pós-graduação (Psicopedagogia e Neurociência) na Faculdade Dom Bosco
Clínica: Há 25 anos atende em sua clínica, um espaço psicopedagógico
Prêmios: Lei Nelson Seixas (2022 e 2023), com os projetos
“As histórias infantis como um recurso terapêutico” e “Era uma vez um mundo para todos”
Livro: “O baú da Bisa”, em coautoria com Marilúcia Ferreira
Contação de histórias: Em 20 anos, já se apresentou em escolas, hospitais, projetos sociais, eventos e festivais
Canal: Em 2014, criou um canal no Youtube (Contos de Lá e de Cá) para contar histórias literárias.
A página tem 1,4 milhão de inscritos e mais de 700 vídeos