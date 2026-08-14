Ensinar e acolher

Caçula de três irmãs, Danila Scrocchio Romero Bassi nasceu em Rio Preto e viveu a infância na região da Represa. Extrovertida, brincalhona e sonhadora, desde cedo teve acesso à cultura, especialmente teatro, música e literatura, com os livros lidos pelos pais. Começou a praticar dança, e nunca parou.

Tanto incentivo não passou incólume.

Na escola, Danila inventava personagens, desenvolvia narrativas e imitava os professores. Gostava de fantasiar e de brincar com imaginação e criatividade. Na hora de se apresentar, não queria ser princesa, mas bruxa.

No ensino médio, seu coração se dividiu entre a área artística e ensinar, uma paixão. E, de forma tranquila, escolheu a segunda possibilidade. Fez o magistério e se encontrou. Além do conhecimento técnico, estagiava e auxiliava uma professora.

Quando a titular se ausentava, Danila assumia o controle da turma e, sem titubear, contava histórias aos alunos, que apreciavam muito esse momento. Motivada, avançou na caracterização ao utilizar dentes postiços, peruca e óculos.

Criou sua personagem mais famosa, a Vovó Dandan, e não abandonou a contação de história nos 25 anos em que atuou na Educação Infantil e no Fundamental.

Na juventude, Danila era distraída, não se concentrava, produzia milhares de ideias ao mesmo tempo e não focava nas tarefas do dia a dia. Somente adulta é que recebeu diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). A partir de então, tudo mudou.

Ciente das diferenças, Danila direcionou a energia para ajudar alunos com dificuldade no aprendizado, necessidades especiais ou deficiências variadas, em âmbito escolar e no consultório. Só sossegava quando proporcionava inclusão, respeito e desenvolvimento a todos.

Na graduação, trabalhava de dia e estudava à noite. Esforçada e empreendedora, vendia brigadeiro às colegas. Guardava o ganho extra para realizar um sonho: comprar o primeiro carro. E deu certo. Adquiriu um Fiat 147 com dinheiro de doce.

Estudiosa, buscou conhecimento especializado em autismo, intervenção familiar, educação especial, inclusiva e neuropsicopedagogia. Mostrava caminhos e aumentava o bem-estar de cada um.

No pessoal, constituiu família com Fabrício. Depois de dois anos e meio de namoro, casaram e tiveram filhos: Clara e Enzo.

Ao entrar em uma sala de aula, Danila pensava que, ao longo do ano letivo, podia fazer a diferença, ainda que isso exigisse empenho dela. Não reclamava. Sua vida sempre foi ensinar, cuidar, incluir e abrir amplas janelas para o mundo.

Para Danila, é gratificante acompanhar o crescimento, amadurecimento e desenvolvimento de cada criança. Nesses momentos, sente que cumpriu sua missão.