Com relação à reportagem publicada na capa deste veículo, neste sábado (30/05), referente à denúncia envolvendo servidores da empresa municipal, solicitamos a correção de duas informações.

A empresa municipal não se chama mais Empresa Municipal de Processamento de Dados (Empro), desde 2018. A denominação correta é Empro Tecnologia e Informação.

A informação de que o "trio continua trabalhando na Empro" não corresponde à realidade.

Felipe Ponchio Garcia solicitou afastamento sem vencimentos em 20/03/2025. Fernando Peres Pinheiro e outro envolvido encontram-se afastados com vencimentos desde 09/09/2025.

Reforçamos que, mesmo quando há indícios graves de crime, um servidor concursado não pode ser imediatamente demitido. A estabilidade exige longos processos administrativos e garante amplo direito de defesa antes de qualquer punição definitiva, mesmo que muitas vezes faça com que a sociedade tenha a sensação de impunidade enquanto os fatos ainda estão sendo apurados.

Empro Tecnologia e Informação

Doação 1

Sobre a reportagem "Com Hemocentro de Rio Preto à beira do colapso, projeto quer implantar unidade móvel para doação de sangue", são benefícios para quem doa sangue: avaliação básica de saúde, renovação das células sanguíneas, realização de exames laboratoriais e a satisfação de ajudar a salvar vidas. Um gesto simples que faz bem para quem recebe e para quem doa.

Fernanda Fidelis, via Instagram

Doação 2

Nossa, que tristeza. Fui doadora de sangue durante muitos anos em São Paulo, capital, inclusive com um grupo de pessoas ímpares, que abraçou o projeto na minha antiga paróquia/diocese em Osasco. O grupo continua firme e forte até hoje. Precisamos criar essas iniciativas aqui na cidade de São José do Rio Preto.

Máxima Moraes da Silva, via Instagram

Doação 3

Sou morador de José Bonifácio. Há alguns anos, a equipe vinha até José Bonifácio, facilitava muito, agora temos que nos deslocar para São José do Rio Preto. Sou doador há maís de 30 anos, com muito prazer.

João Pereira, via Instagram