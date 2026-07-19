Empresas fortes não nascem do acaso

Toda cidade que cresce precisa reconhecer quem ajuda a construí-la. Em Rio Preto, esse protagonismo passa, necessariamente, pelas empresas que geram empregos, movimentam a economia, investem, inovam, assumem riscos e mantêm viva a força empreendedora que faz o município avançar.

É por isso que o Prêmio Acirp, que chega à sua 68ª edição, não pode ser visto apenas como uma cerimônia de reconhecimento. Ele é um instrumento de valorização econômica. Desde 1956, mais de 500 empresas já foram reconhecidas por sua trajetória, gestão, relevância mercadológica e contribuição para o desenvolvimento regional.

Em um tempo em que a imagem empresarial muitas vezes é medida apenas pela visibilidade, a premiação segue outro caminho. Ela olha para dentro das empresas. Avalia gestão, processos, qualidade, estrutura, pessoas, relacionamento com clientes, inovação, investimentos, sustentabilidade, responsabilidade socioeconômica e associativismo.

As inscrições para a edição 2026 estão abertas até o dia 24 de julho. Participar do Prêmio Acirp é, antes de tudo, aceitar olhar para a empresa com critério, maturidade e visão estratégica.

A metodologia da premiação reforça esse compromisso. Na primeira fase, as empresas respondem a um formulário com 61 perguntas, distribuídas em oito eixos temáticos: apresentação da empresa; estrutura física; controle, processos e qualidade; gestão de pessoas; comunicação e relacionamento com clientes; inovação e investimentos; sustentabilidade empresarial; e associativismo e relacionamento com a Acirp.

Esse formulário funciona como um verdadeiro diagnóstico empresarial. Ao respondê-lo, o empresário identifica pontos fortes, fragilidades, oportunidades de melhoria e diferenciais competitivos. Mesmo quando a empresa não chega à etapa final, o processo já oferece valor, porque provoca uma análise qualificada sobre a gestão e estimula uma cultura de aperfeiçoamento contínuo.

As empresas com melhor pontuação em cada categoria avançam para a segunda fase, quando apresentam o Book de Evidências. É nessa etapa que as informações declaradas são comprovadas por meio de documentos, fotos, registros, publicações e outros materiais válidos. Esse cuidado garante seriedade, transparência e respeito ao mérito. O reconhecimento não nasce de percepção subjetiva, mas de critérios, comprovação e análise técnica.

Nesta edição, o Prêmio Acirp contempla oito categorias: Agronegócio, Comércio, Indústria, Jovem Empreendedor, Micro e Pequena Empresa, Mulher Empreendedora, Serviços e Tradição. Essa diversidade traduz a própria força da economia rio-pretense.

A categoria Micro e Pequena Empresa valoriza negócios que representam a base do empreendedorismo e sustentam grande parte da atividade econômica local. A categoria Mulher Empreendedora reconhece a presença cada vez mais decisiva da liderança feminina nos negócios. A categoria Jovem Empreendedor aponta para a renovação, a ousadia e a capacidade de inovação das novas gerações. Já a categoria Tradição presta homenagem às empresas que atravessaram décadas, enfrentaram mudanças, crises e transformações, mas seguiram relevantes para a cidade.

Reconhecer essas empresas é reconhecer a própria economia em movimento. Cada negócio que se fortalece gera reflexos positivos em cadeia: empregos mantidos, fornecedores ativados, renda circulando, tributos recolhidos, famílias impactadas e novos investimentos possíveis.

O Prêmio Acirp é uma celebração ao mérito de quem faz. De quem planeja, assume riscos, capacita equipes, melhora processos, atende melhor seus clientes e entende que crescer exige responsabilidade. É também uma mensagem clara para a sociedade: desenvolvimento econômico não acontece por acaso. Ele é construído por pessoas, empresas e lideranças que transformam trabalho em resultado.

Existem empresas que lideram, inovam, assumem riscos, geram oportunidades e elevam o padrão da nossa economia. Reconhecê-las é mais do que premiar vencedores; é defender uma cultura empresarial que valoriza excelência, gestão, ética, impacto e resultado. Porque cidades fortes não surgem por acaso. Elas são construídas por empresas que têm coragem de crescer, responsabilidade para permanecer e mérito para se destacar.

Jean Daher

Presidente da Acirp