Empreender com preparo faz toda a diferença

O empreendedorismo brasileiro vive uma nova fase. Se antes a vontade de ter o próprio negócio era movida principalmente pelo desejo de independência, hoje ela vem acompanhada de planejamento, pesquisa e busca por modelos capazes de oferecer mais segurança ao investimento. Essa mudança de comportamento ficou evidente durante a 33ª edição da ABF Franchising Expo, realizada no final de junho, em São Paulo, capital.

Esse amadurecimento do investidor acompanha a própria evolução do franchising brasileiro. O setor encerrou os últimos 12 meses com faturamento superior a R$ 308 bilhões e crescimento de 10,1% no primeiro trimestre deste ano. São números que refletem um segmento resiliente, inovador e capaz de oferecer oportunidades em diferentes momentos da economia.

Ao longo da maior feira de franquias do mundo, milhares de pessoas circularam pelos estandes em busca de oportunidades. Encontramos investidores que chegaram preparados, conhecendo segmentos, comparando marcas, analisando indicadores e buscando capacitação antes de decidir. Esse é um sinal extremamente positivo para todo o setor.

Ao mesmo tempo, pesquisas indicam que o desejo de empreender voltou a crescer entre os brasileiros. Não se trata apenas de abrir empresas, mas de construir negócios sustentáveis, capazes de gerar renda, empregos e desenvolvimento.

Outro aspecto marcante foi perceber como a inovação passou a ocupar papel central nas estratégias das redes. Automação, inteligência operacional, novos formatos de atendimento e modelos mais flexíveis deixaram de ser tendências para se tornarem realidade. Na prática, isso significa oferecer soluções cada vez mais inteligentes.

Como expositor, pude perceber esse movimento ao apresentar um novo modelo de franquia da Bella Capri, que alia a tradição da pizzaria artesanal ao conceito de dark kitchen multimarcas. Mais do que lançar um produto, a proposta foi mostrar ao investidor novas formas de aumentar a eficiência, diversificar receitas e tornar a operação ainda mais competitiva. A receptividade confirmou que o mercado está atento a formatos inovadores e economicamente sustentáveis.

Outro aprendizado importante foi constatar que experiências continuam sendo determinantes para a tomada de decisão. Ao oferecer pizzas assadas na hora durante o evento, criamos uma conexão genuína com os visitantes. Afinal, nenhuma apresentação substitui a oportunidade de vivenciar a qualidade de uma marca. Essa aproximação fortaleceu relacionamentos e ampliou significativamente as perspectivas de novos negócios.

Saio deste encontro com a certeza renovada de que nosso setor continua crescendo porque evolui com o empreendedor brasileiro. Quando encontramos investidores mais preparados, marcas mais inovadoras e redes comprometidas com resultados sustentáveis, todos ganham. Ganha quem investe, ganha quem trabalha, ganha o consumidor e ganha o Brasil.

Guto Covizzi

Diretor da ABF Interior São Paulo e diretor de expansão da Bella Capri Pizzaria