Em busca de 'notáveis', Coronel sondou Carol Gattaz para a Secretaria de Esportes

Extasiado com o efeito Cláudia Bassitt na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cuja posse o introduziu em bolhas nunca antes frequentadas, o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), animou-se com a ideia de buscar outros nomes para cargos de primeiro escalão com pedigree equivalente.

Ou seja, formar uma tropa de notáveis de vários setores de Rio Preto dispostos a ajudar a reerguer a imagem do governo e, por tabela, catapultar sua popularidade.

Daí que, segundo a Coluna apurou, entre uma série de nomes relacionados pelos estrategistas do Coronel, surgiu o da ex-jogadora de vôlei rio-pretense Carol Gattaz.

Dona de vitoriosa e irretocável carreira de abrangências nacional e internacional, ela seria, segundo os pensadores do governo coronelista, o nome ideal para o comando da Secretaria de Esportes que, diga-se de passagem, integra a “prefeiturinha” do vice-prefeito e secretário de Obras, Fábio Marcondes (PL).

Ainda segundo a Coluna apurou, a atleta de perfil discreto, sorriso largo, reputação ilibada e admirada pelos rio-pretenses chegou a ser sondada sem meias palavras por emissários do Coronel. Com os reflexos de atleta intactos, Carol pulou de banda sem nem pestanejar. De forma educada e gentil.

Sua recusa, segundo a Coluna verificou, não fechou portas, nem demarcou diferenças intransponíveis. A atleta teria dito que acredita não ser hora para uma mudança dessa magnitude em sua vida. Especialmente porque o ingresso na política não estaria em seu horizonte por ora.

A “solução” Carol Gattaz para Esportes é a mesma desenhada, a priori, para a Saúde. As duas pastas perderam os titulares – respectivamente Klebinho Kizumba, vereador do PL que voltou para a Câmara, e o médico e ex-capitão da Polícia Militar Rubem Bottas – em meio a escândalos que abalaram a gestão coronelista.

As sondagens seguem em meio à grande expectativa de uma reforma profunda no secretariado, cuja primeira formação foi dominada pelos companheiros de farda do Coronel.

O objetivo das trocas, previstas para agosto, segundo a Coluna vem ouvindo de gente próxima ao governo, é um novo primeiro escalão dividido entre partidos que seguirão com o prefeito na briga pela reeleição em 2028, gente que possa abrir as portas em setores influentes da sociedade, mais os coronéis e afins, mas aí somente aqueles que se adaptaram bem.