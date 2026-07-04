Em busca de 'notáveis', Coronel sondou Carol Gattaz para a Secretaria de Esportes
Ex-jogadora de vôlei com carreira vitoriosa e projeção internacional, a atleta de Rio Preto declinou da oferta, segundo a Coluna apurou
Extasiado com o efeito Cláudia Bassitt na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cuja posse o introduziu em bolhas nunca antes frequentadas, o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), animou-se com a ideia de buscar outros nomes para cargos de primeiro escalão com pedigree equivalente.
Ou seja, formar uma tropa de notáveis de vários setores de Rio Preto dispostos a ajudar a reerguer a imagem do governo e, por tabela, catapultar sua popularidade.
Daí que, segundo a Coluna apurou, entre uma série de nomes relacionados pelos estrategistas do Coronel, surgiu o da ex-jogadora de vôlei rio-pretense Carol Gattaz.
Dona de vitoriosa e irretocável carreira de abrangências nacional e internacional, ela seria, segundo os pensadores do governo coronelista, o nome ideal para o comando da Secretaria de Esportes que, diga-se de passagem, integra a “prefeiturinha” do vice-prefeito e secretário de Obras, Fábio Marcondes (PL).
Ainda segundo a Coluna apurou, a atleta de perfil discreto, sorriso largo, reputação ilibada e admirada pelos rio-pretenses chegou a ser sondada sem meias palavras por emissários do Coronel. Com os reflexos de atleta intactos, Carol pulou de banda sem nem pestanejar. De forma educada e gentil.
Sua recusa, segundo a Coluna verificou, não fechou portas, nem demarcou diferenças intransponíveis. A atleta teria dito que acredita não ser hora para uma mudança dessa magnitude em sua vida. Especialmente porque o ingresso na política não estaria em seu horizonte por ora.
A “solução” Carol Gattaz para Esportes é a mesma desenhada, a priori, para a Saúde. As duas pastas perderam os titulares – respectivamente Klebinho Kizumba, vereador do PL que voltou para a Câmara, e o médico e ex-capitão da Polícia Militar Rubem Bottas – em meio a escândalos que abalaram a gestão coronelista.
As sondagens seguem em meio à grande expectativa de uma reforma profunda no secretariado, cuja primeira formação foi dominada pelos companheiros de farda do Coronel.
O objetivo das trocas, previstas para agosto, segundo a Coluna vem ouvindo de gente próxima ao governo, é um novo primeiro escalão dividido entre partidos que seguirão com o prefeito na briga pela reeleição em 2028, gente que possa abrir as portas em setores influentes da sociedade, mais os coronéis e afins, mas aí somente aqueles que se adaptaram bem.
NOTAS
IDEIA FIXA 1
O vereador licenciado Jorge Menezes (PSD) segue com a ideia fixa de que será despejado da Secretaria de Habitação de Rio Preto tão logo julho chegue ao fim. E não é apenas porque Robson Ricci (PSD), seu substituto na Casa, se arvorou a votar contra projetos de interesse do governo coronelista. Robson também teria se negado a apoiar Eleusinho Paiva (PSD) na candidatura a deputado federal, afirmando que já está comprometido com outro nome.
IDEIA FIXA 2
Ou seja, o repentino ataque de rebeldia do primeiro suplente do PSD desagradou tanto o Coronel quanto Eleuses Pavia, cacicão do PSD por estas bandas. E a ida de Ricci para a Câmara se deu em função de um acordo político entre o prefeito e o secretário estadual de Saúde.
OS GOMES
Otávio Gomes, candidato a deputado federal pelo PSD, circulou pelo lançamento da Expo 2026 na noite da última terça-feira, 30, ao lado do pai, Edson Gomes. Respectivamente sobrinho e irmão do ex-deputado federal e empresário da carne Vadão Gomes, os dois afirmaram nas rodas pelas quais passaram que não descartam a possibilidade de o familiar, que já desfrutou de um bom naco de poder em Brasília, desistir da aposentadoria das urnas e encarar a empreitada de disputar uma cadeira ao Senado neste ano. Gilberto Kassab, o dono do PSD, já sinalizou com legenda para tanto.
FIT 1
A fim de falar o que o público queria ouvir durante o lançamento do FIT 2026 nesta sexta-feira, 3, no Sesc, Coronel Fábio Candido (PL) tirou da cartola uma pauta cara a artistas, gestores e ativistas culturais de Rio Preto: disse que em agosto envia para a Câmara o Plano Municipal de Cultura, pelo qual vem sendo cobrado desde que assumiu, em janeiro de 2025. Detalhe: com a previsão legal de levar gradualmente o orçamento do setor a 1%.
FIT 2
A fala do Coronel foi uma resposta ao ator Hilton Cobra, que apresentou o espetáculo “A carcaça das Emeas”. Ao falar da importância de investimentos, o ator mencionou a PEC da Cultura, que prevê a destinação de 1% dos orçamentos municipais dos municípios para a área.
OFICIAL 1
A Fundação Padre Albino, de Catanduva, divulgou na quinta-feira, 2, nota oficial sobre a perda da gestão do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Catanduva para a Fundação Faculdade de Medicina de Rio Preto (Funfarme). Embora tenha escolhido as palavras com precisão cirúrgica, a nota faz críticas à convocação pública aberta pela Secretaria Estadual de Saúde, sob comando de Eleuses Paiva, para definir a nova gestora do serviço.
OFICIAL 2
A instituição catanduvense afirma ter apresentado proposta "rigorosamente alinhada com critérios de sustentabilidade, segurança operacional e segurança do paciente, sem fórmulas milagrosas ou subfinanciamento que pudessem colocar em risco a qualidade do atendimento ou os direitos dos trabalhadores da saúde”. Diz ainda que "o prolongamento do processo de definição da nova gestão e a forma como ele transcorreu", o que "gerou um cenário de incerteza que poderia ter sido evitado" e "trouxe insegurança desnecessária aos colaboradores, corpo clínico e pacientes".
OFICIAL 3
A nota afirma também que a FPA venceu três processos seletivos consecutivos em 14 anos e foi derrotada na quarta disputa, carregando no currículo o cumprimento integral de todas as metas contratuais, certificação ONA Nível II e Selo CQH, as duas principais certificações de qualidade hospitalar do Brasil, obtidas e mantidas numa unidade pública.
O "batismo" de Eleusinho...
O vereador Júlio Donizete (PSD) não só abraçou a candidatura de Eleusinho Paiva (PSD) à Câmara Federal, como emplacou na Câmara de Rio Preto a concessão de honraria ao filho do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, entregue com Casa cheia e a presença do paizão na noite de quinta-feira, 2. O cabo da reserva da PM homenageou também a deputada estadual e candidata à reeleição Analice Fernandes (PSD), abrindo as portas da cidade para a ex-tucana, que tem domicílio eleitoral em Taboão da Serra, mas conta com reduto eleitoral nas imediações de Jales. Nesta via, apesar de colega de farda da rio-pretense Coronel Helena, também candidata a cadeira na Alesp pelo PSD, Julio Donizete preferiu a alternativa “importada” para pedir votos. No evento, o prefeito Coronel Fábio Candido (PL) rasgou seda a Eleuses, declarando que foi o secretário, e tão somente ele, o responsável pelo repasse de R$ 30 milhões para a Saúde local, numa provocação a Danilo Campetti (Republicanos). Lá atrás, quando Coronel e Campetti tiveram um breve prelúdio, o primeiro chegou a agradecer o segundo por ajudar na liberação dos recursos pelo governo estadual. Ao se dirigir aos vereadores presentes, Coronel citou nominalmente Júlio Donizete e Márcia Caldas (PL), ignorando outro desafeto: Alexandre Montenegro (PL). Após a solenidade, o pessoal se jogou num coquetel no estacionamento da Câmara.