Próximo às eleições, passaremos a viver um momento confuso, aguerrido e polarizado na política. Como já dizia um grande amigo meu, “nesse restinho de ano”, teremos que ter sangue frio para fazer as análises em torno das questões econômicas e políticas que influenciarão na conjuntura social, e assim decidirmos corretamente pelo rumo dos próximos anos. Uma decisão errada poderá influenciar por décadas a nossa vida e assim seremos obrigados a coexistir na república não de bananas, mas do “nunca dá certo”.

Percebo que existe um engajamento que direciona, aprisiona e escraviza, e, enquanto isso, a maioria, seja de esquerda ou direita, consegue até conspirar contra a própria nação em defesa da sua ideologia de estimação. Já não temos mais idade e já até saímos do jardim de infância, mas nossas lideranças nos conduzem à escuridão política, mostrando bicho-papões, culpados e inocentes e elegendo heróis sem o mínimo critério de justiça e moralidade.

É uma pena, mas vivemos em uma sociedade com algumas vertentes, que vão além da justiça e da moralidade para um círculo vicioso de mentiras e corrupção em busca de objetivos alheios ao país, e com isso alguns adoram acreditar em mentiras mesmo sabendo de cor a verdade, outros adoram acreditar na mentira por se satisfazer quando ela atinge em cheio o outro lado, outros acreditam na mentira pela simples incapacidade de buscar a verdade e outros fazem de conta que não enxergam fatos verdadeiros e imorais de seus apoiados e ainda os endossam advogando pela causa mesmo que injusta ou imoral, mas cheia de justificativas.

Enquanto a preocupação principal tem que estar focada naquilo que é melhor para a maioria interna do país, as lideranças acometem a nação às ideologias e à polarização. Por exemplo, muitas pessoas estarão lendo essa opinião e se questionando se sou de direita ou de esquerda, quando, na verdade, devemos ter nossa visão ajustada à coerência e à justiça, sempre voltadas para o bem da nossa nação. Que neste ano de 2026 não tenhamos vergonha de aprender e enxergar as verdades mais justas e importantes para o Brasil.

Erasmo Dantas, Rio Preto

Câmara

Ouvindo a sessão da Câmara de Rio Preto, é triste e preocupante a quantidade de vereadores que não têm vergonha de votarem contra todo pedido que envolve transparência. Bem vergonhoso.

Andrei Lopes, via Instagram