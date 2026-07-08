Eleições: propostas ou ideologia?

Houve um tempo no Brasil em que as eleições eram marcadas pelo debate em torno de propostas, nos idos das décadas de 80 e 90, período da redemocratização. Na de 1989, o foco do debate era combater a hiperinflação e as desigualdades; na de 2006, o foco foi o desenvolvimentismo vs. austeridade. Evidentemente, as mazelas eram expostas também, e as discussões em torno dos escândalos pessoais eram trazidas para o debate, mas mantinha-se o foco nas propostas.

Se isso foi virtuoso ou não é uma outra história. Mas era possível observar melhor qual seria o caminho que o país iria seguir. Porém, já nesse período iniciou-se a sanha da apuração rápida, uma corrida como se fosse a "corrida do ouro". Sem desmerecer a conquista, tal fato parece ter se tornado um "rito sagrado", que só pode ser feito de um jeito. Houve discussões a respeito, mas nenhuma mudança ocorreu.

Nos dias recentes, duas eleições ocorreram em países vizinhos. Vimos que, apesar dos problemas semelhantes em termos de agenda política e propostas, o processo eleitoral parece ser muito diferente do que ocorre no Brasil. Não primam pela pressa, mas pela maior demonstração de transparência possível, e isso é bastante válido quando se constata que os índices de analfabetismo funcional giram em torno de 11% a 15% nos dois países vizinhos que recentemente finalizaram suas apurações. Se lá isso é um fato importante, no Brasil seria igualmente, pois o semianalfabetismo atinge 29% da população, segundo os dados oficiais.

Nos países vizinhos, os debates parecem ser semelhantes aos dos dias atuais no Brasil, onde a ideologia política prevalece em detrimento das propostas efetivas de uma agenda positiva que busque, por exemplo, melhorar a economia e a autonomia das pessoas, por meio de uma melhor educação e de apoio aos pequenos negócios, que, no final, são o que sustenta o país.

Debater questões pessoais certamente traz para todos os eleitores a possibilidade de conhecer melhor o caráter e o comportamento de cada candidato e, com isso, ter ao menos uma noção de se verdadeiramente o candidato tem comprometimento com alguma agenda política, qual é seu verdadeiro viés ideológico e se a política ideológica é uma agenda que favorece o país.

O fato de se ter uma ideologia como única razão política parece ser bastante danoso ao país e, por isso, é importante debater ideias e propostas para que a população tenha clareza do que cada candidato propõe fazer. Assim, cada pessoa decide segundo a sua consciência, e o pleito deve ocorrer de maneira transparente e sem pressa, pois quem for eleito terá quatro anos para implantar suas propostas de políticas públicas.

Se fizer isso com seriedade, já vimos recentemente que o Brasil é um gigante, e basta ter boa vontade e foco na execução de boas práticas e propostas para que a nação prospere e liberte o povo da escuridão e do medo. Que essas eleições voltem aos debates, como já ocorreu em tempos não tão distantes.

Adão Moraes

Administrador – Gestor de Negócios Imobiliários.