Do Maracanã a Rio Preto

O Brasil não estava no mapa das turnês internacionais até 1980. Eram raras as atrações que tinham vindo para cá. Na década de 1970, aconteceram shows do Santana, Alice Cooper e Jackson Five, incluindo um Michael Jackson com 16 anos. Tudo mudou quando Frank Sinatra veio para uma série de shows, culminando com um no Maracanã.

Foi uma verdadeira novela. O início de tudo foi um comercial do uísque Passport, gravado por Sinatra em Las Vegas, no ano de 1977. O publicitário Roberto Medina tinha conseguido a façanha com a ajuda do músico brasileiro Sérgio Mendes. Depois de se conhecerem, Medina vivia insistindo com o cantor para que ele viesse ao Brasil fazer um show para no mínimo 60 mil pessoas. Até maquete do Maracanã ele levou para explicar como funcionaria o evento. Foram meses de negociação que culminou com um cachê de um milhão de dólares (quatro milhões corrigido para valores atuais). Eram quatro shows no hotel Rio Palace e o megaevento no Maracanã.

Nunca tinha acontecido algo desse porte no Brasil. Metade das pessoas acreditava que ia ser a melhor coisa do mundo. A outra metade achava que não ia dar certo. Tinha ainda os que, por incrível que pareça, torciam contra. Treze toneladas de equipamentos vieram de navio e mais uma carga de material delicado num Boeing. O aparato de segurança também era inédito. No dia do show, chovia no Rio de Janeiro. Sinatra afirmou que não faria o show debaixo de chuva. Ao mostrarem o estádio lotado com 175 mil pessoas para ele, mudou de ideia e subiu para um dos eventos mais épicos da nossa história musical. Gostou tanto de fazer o show, o de maior público da sua carreira, que voltou no ano seguinte.

O evento, indiretamente, serviu de recado para toda a indústria do entretenimento internacional. O Brasil era viável. Se o mais exigente de todos tinha vindo e dado certo, por que não os demais? Tanto que em 1985, Medina fez o lendário Rock in Rio, com Queen, Iron Maiden, AC/DC, Rod Stewart, Yes, B-52's, Nina Hagen, Ozzy Osbourne e Whitesnake, algo inimaginável cinco anos antes.

Semana passada, São José do Rio Preto recebeu o show do Guns N´Roses. Público de 34 mil pessoas e 2.500 trabalhando no evento. Veio gente de todo lado. A cidade ferveu. Os hotéis lotaram. Estima-se que movimentou a economia em mais de R$ 14 milhões. A cidade não fazia parte do roteiro internacional. As atrações chegavam a Ribeirão Preto e pulavam para Campo Grande. Agora entrou no mapa. Muita gente torceu para dar certo. E deu muito certo. O importante é que as pessoas perceberam que é factível ter grandes eventos por aqui. A cidade se vê protagonista e as pessoas celebram o que antes parecia impossível. Sinatra colocou o Brasil na rota. O Guns fez o mesmo por Rio Preto. A porta está aberta. Que venham mais visitas!

TOUFIC ANBAR NETO

Médico-cirurgião, diretor da Faceres, escritor e membro da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura (Arlec). Escreve quinzenalmente neste espaço às quartas-feiras