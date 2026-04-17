PAINEL DE IDEIAS
Do cancelamento à leitura: Monteiro Lobato necessário
Há, ainda, um ponto mais sensível: ao retirar Monteiro Lobato de circulação — proposta tantas vezes defendida, corre-se o risco de apagar também os vestígios das tensões que marcaram um século de transformações sociais e culturais
por PROF. DR. JOÃO PAULO VANI
Publicado há 1 horaAtualizado há 42 minutos
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