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PAINEL DE IDEIAS

Do cancelamento à leitura: Monteiro Lobato necessário

Há, ainda, um ponto mais sensível: ao retirar Monteiro Lobato de circulação — proposta tantas vezes defendida, corre-se o risco de apagar também os vestígios das tensões que marcaram um século de transformações sociais e culturais

por PROF. DR. JOÃO PAULO VANI
Publicado há 1 horaAtualizado há 42 minutos
João Paulo Vani (João Paulo Vani)
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Em tempos marcados pela velocidade das redes e pela necessidade quase compulsiva de emitir juízos, a relação com o passado tornou-se um terreno instável. Obras, autores e ideias são frequentemente submetidos a um tribunal moral que opera com critérios do presente, como se a história fosse um arquivo editável conforme as sensibilidades do agora. É n

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