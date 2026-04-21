A história da cidade tem que ser contada. Narrativas que documentam o passado musical, sobretudo com curiosos e relevantes relatos orais, devem ser registradas e lidas pela população.

A crônica de José Luís Rey (Painel de Ideias, 19/04) esquadrinha Divino e Donizete em três situações diferentes e saborosas, que seduziram minha leitura e originaram uma colheita de vivências das quais todo riopretano deve extrair um aprendizado.

A conquista honrosa na música sertaneja, que rendeu palcos à dupla, como a Festa do Peão de Barretos, foi entremeada pelo cronista por dois causos envolventes. Ele incluiu a inusitada descoberta dos irmãos por Tião Carreiro e Pardinho e, ainda, o elogio de cunho popular do rapaz de bicicleta, no momento em que faziam serenata a um amigo em Frutal.

Carmen Lúcia Zambon Firmino, Rio Preto

Tragédia-1

Sobre a notícia "Adolescente de 12 anos morre após cabelo ser sugado por ralo de piscina em Mirassol", até quando isso, gente? Eu fico inconformada! Tinha que ser feito algo sobre esses ralos de piscina, ter proteção ou desligar enquanto tem gente nelas. O que não dá é para continuar perdendo vidas dessa forma tão banal. E na maioria das vezes nossas crianças.

Monalisa Corrêa, via Instagram

Tragédia-2

A triste situação envolvendo a pequena Laura e sua amiguinha nos deixa profundamente abalados. Neste momento de dor, é essencial termos cuidado com o que falamos, evitando comentários ofensivos, julgamentos ou informações que não sejam verdadeiras. Que possamos agir com respeito e empatia, oferecendo apoio à família e aos amigos. Que Deus conforte a todos, e que a pequena Laurinha possa brilhar no céu.

Marcela Mantellato, via Instagram

Condomínios

Sobre a reportagem "Vida em condomínio cresce e expõe desafios de convivência", durante o tempo que morei em condomínio em casa geminada, tive que aguentar a vizinha bater a porta como se fosse derrubar a casa. A minha casa até tremia. Agora moro perto do pasto, só alegria.

Rafael Cestari, via Instagram