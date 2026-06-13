Direitos e deveres caminham juntos

Viver em sociedade significa ter direitos e deveres. Os direitos são garantias que protegem cada pessoa e ajudam todos a terem uma vida digna. Entre eles estão o direito à educação, à saúde, à moradia, à segurança e à liberdade de opinião.

Mas, com os direitos, também existem os deveres. Eles são regras de comportamento que cada cidadão precisa cumprir para que a convivência em sociedade funcione bem. Alguns exemplos são: respeitar as leis, não prejudicar outras pessoas, e agir com honestidade. Fazer a sua parte torna a cidade um lugar melhor para viver.

Um dever importante do cidadão é comunicar às autoridades quando acontece algo errado, como roubos, agressões, ameaças ou acidentes. Isso é feito por meio do registro de uma ocorrência policial, chamado de Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito por meio da ligação 190, acionando uma viatura da Polícia Militar para tomar providências no local e registrar o acontecido, ou do registro diretamente em uma delegacia física ou, em alguns casos, pela internet, na delegacia eletrônica.

Registrar uma ocorrência cria um documento oficial sobre o ocorrido, ajudando as autoridades a fazerem seu trabalho: as polícias, a investigar o caso, descobrir os responsáveis, recuperar bens perdidos e evitar que o crime aconteça novamente com outras pessoas; e a justiça, a fazer valer as leis, proteger a vítima e responsabilizar o autor. Além disso, o BO pode ser necessário para acionar o seguro, justificar a perda de documentos ou usar em processos.

Portanto, na hora de fazer esse registro, é fundamental dar informações completas, claras e verdadeiras: informar a data, o horário e o local do fato, descrever o que aconteceu com o máximo de detalhes, informar características das pessoas envolvidas e se havia testemunhas, lembrar de placas de veículos, roupas, tatuagens ou qualquer detalhe diferente para ajudar na identificação, como também fornecer imagens se houver.

Quanto mais corretas forem as informações, maiores são as chances de as autoridades resolverem o caso. Agir assim mostra que a pessoa conhece seus direitos, cumpre seus deveres e contribui para uma sociedade mais segura e justa para todos.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo está sempre ao serviço da população, ligue 190!