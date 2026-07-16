Dinorath 100 anos

Estou orgulhosa. O suplemento especial do último domingo comemorando o centenário da Dinorath do Valle ficou perfeito! Lindo, de arrepiar! Merecedor da grandeza dela.

Cumprimos mais uma vez a nossa missão para perpetuar sua memória e legado, desta vez em oito páginas recheadas de informações que iluminaram não apenas aqueles que conviveram com a Dinorath mas também, e principalmente, aqueles que não tiveram esse privilégio.

Nada disso seria possível sem o Diário da Região. Parabéns a toda equipe envolvida, especialmente ao jornalista Raul Marques pela paciência, generosidade e competência. Obrigada, muito obrigada mesmo!

Moema do Valle Kuyumjian, filha da Dinorath do Valle, São Paulo

Doces lembranças

Conheci essa encantadora cidade nos anos 1980, levado pelo meu sogro, integrante da tradicional família Florido. Desde a primeira visita, fiquei impressionado com a pujança da região, a organização da cidade e, naturalmente, pelos inesquecíveis doces da Doceria Schmidt, que se tornaram uma doce lembrança daqueles tempos.

Com o passar dos anos, as visitas foram ficando menos frequentes, levadas pelo ritmo intenso e pelas exigências da vida.

Guardo com especial carinho as lembranças do meu tio Antonio Florido, homem de conversa agradável e profundo conhecedor da política rio-pretense, e da minha tia Jalile, a querida matriarca da família. Hoje ambos habitam outro plano, mas deixaram um legado de valores, sabedoria e afeto que permanece vivo em minha memória e em meu coração.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos

Agasalhos-1

Sobre a notícia "Educação de Rio Preto cancela a compra de 44 mil uniformes de inverno", antes de fechar o contrato, deveria ter investigado a empresa, pois a mesma já teve problemas anteriormente com o mesmo descaso.

Michelly Andrea, via Instagram

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Eu só fico pensando nas famílias que estão passando por dificuldades financeiras e não têm condições de comprar roupas de frio para os filhos irem para a escola cedo.

Juliana Oliveira, via Instagram