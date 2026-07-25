Diário 76 anos

Em nome da Associação Nacional de Jornais, cumprimento o Diário da Região por mais um aniversário. A passagem de ano é motivo também para a reafirmação dos princípios que norteiam os jornais membros da ANJ: a defesa da liberdade de imprensa, a credibilidade como fundamento, a busca da verdade e a pluralidade.

Por tudo isso, os jornais associados se somam à comunidade de São José do Rio Preto e região para festejarmos mais uma data de aniversário do Diário da Região!

Marcelo Rech, presidente-executivo da ANJ, Brasília

Amnésia

Entre os vários tipos de amnésia, temos a amnésia seletiva, que é a incapacidade de lembrar certos eventos específicos. Ela pode ocorrer de forma dissociativa ou ser induzida através de supressão cognitiva, um processo neurológico onde o controle frontal bloqueia a atividade cerebral do hipocampo.

Na literatura científica, o conceito de “induzir” a supressão de memórias refere-se a treinar o cérebro para esquecer informações indesejadas. Exemplos: quando lembram do Mensalão, mas se “esquecem” do Orçamento Secreto; quando lembram do Petrolão, mas se “esquecem” do Bolsolão do MEC (Bíblias de Ouro), do Bolsolão do Lixo, das fraudes na Codevasf, do Tratoraço, das joias sauditas, das rachadinhas, dos imóveis adquiridos em dinheiro vivo e sem renda compatível, das vendas (abaixo do valor de mercado) da BR Distribuidora, das Refinarias e principalmente dos dutos da Petrobras que, vendidos por aproximadamente R$36 bilhões, teve os mesmos gasodutos alugados (pela própria Petrobras) por R$3 bilhões anuais, ou seja, em pouco mais de 10 anos, todo o valor da venda será gasto com sua locação; quando lembram dos ministros (supostamente) técnicos de um governo, mas se esquecem dos “técnicos?” General Pazuello no Ministério da Saúde e Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil desse mesmo governo; quando lembram do escândalo do INSS, mas “esquecem” de explicar quando começou e quem facilitou as fraudes editando e/ou sancionando a MP 871/2019 e as Leis 13.846/2019, 14.131/2021 e 14.438/2022; quando se “esquecem” de citar (justamente) o escândalo mais recente, o do Banco Master (talvez?) em virtude de seus “adulados” estarem envolvidos até o pescoço. Meias-verdades disfarçadas de verdades inteiras são mentiras completas. The End.

José Luis Catelam, Rio Preto