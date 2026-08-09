Dia dos Pais

Pai, três letras com significados; A primeira seria Pai Protetor; A segunda é Pai Ajudador; E a terceira então Pai Instrutor.

Sempre alegre e sorridente; Sempre pronto para ajudar; Esconde dores e tristezas; Esconde saudades e fraquezas.

Pai, aquele que mostra o caminho; E que dá asas para voar; Também impõe limites e regras; Também falha e também erra.

Ser pai exige responsabilidades; Ser pai exige presença e atenção; Paternidade é coisa séria; Paternidade é concepção.

Pai, obrigada por ser meu pai; O pai certo para mim; Eu te amo e te honro; Sou sua filha com alegria.

Também tenho um Pai Supremo; Criador da terra, do mar e do céu; Agradeço com fé e oração; Pelo amor, cuidado e compaixão.

Lisandra Mazete, Rio Preto

Didático

A condenação do ministro do STJ, Marco Buzzi, por assédio sexual, tem um valor pedagógico inquestionável. Em um momento em que alguns políticos (poucos, mas bastante influentes no seu entorno ) fazem da misoginia um discurso fantasiado de opinião, enquanto outros se omitem ou, pior, relativizam manifestações de violência e desrespeito contra as mulheres, a Justiça brasileira envia um recado inequívoco.

A decisão reafirma que não há cargo, prestígio ou poder capazes de colocar alguém acima da lei. Assédio sexual não é deslize, bravata nem “mal-entendido”: é violência. E violência contra a mulher não comporta complacência, justificativas ou condescendência.

A lição é cristalina: seja quem for o agressor, não há espaço para impunidade.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos

Transplante

Sobre a reportagem "HB realiza 21 transplantes de rim em um mês, maior número em três anos", parabéns a todos os envolvidos por esse trabalho tão bonito e especial! Que Deus continue abençoando as mãos, a dedicação e o talento de cada um de vocês. Que todo o empenho e carinho colocados nesse projeto sejam sempre reconhecidos e tragam muitos frutos.

Quely Renata, via Instagram