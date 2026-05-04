Dia do Trabalho, educação e resistência

1º de maio e o Dia do Trabalho chega com feriado, discursos e homenagens. Nas salas de aula, porém, ele costuma passar entre uma chamada e outra, como se fosse apenas mais uma data a ser mencionada, e não uma experiência cotidiana vivida por aqueles que ensinam.

O trabalho do professor raramente cabe nas horas oficiais. Começa antes do primeiro sinal, quando ainda se pensa em como explicar melhor um conteúdo, e continua depois do último aluno sair, em provas corrigidas na mesa da cozinha, nos planos refeitos à noite e nas preocupações que atravessam o descanso. Há algo de invisível nesse esforço — um tipo de trabalho que não se mede apenas em carga horária, mas em atenção constante.

Em muitas escolas públicas brasileiras, o professor atua entre limitações concretas: salas cheias, recursos escassos, estruturas precárias, baixo salário e uma realidade social que entra pela porta junto com os alunos. Ensinar, nesses contextos, exige escuta, adaptação, resistência. É preciso perceber quando e por que um estudante não aprendeu.

Ainda assim, nos exigem desempenho imediato, resultados quantificáveis, indicadores que transformam o processo educativo em números. O professor, então, se vê dividido entre cumprir metas e sustentar vínculos — entre o que pode ser medido e o que realmente importa.

O Dia do Trabalho, então, me leva a uma reflexão incômoda: como valorizamos, de fato, aqueles que trabalham formando outros trabalhadores? As políticas da educação falam muito em educação como base do futuro, mas o presente ainda impõe condições que desgastam quem está na linha de frente. Salários que não acompanham a complexidade da função, múltiplas jornadas, falta de reconhecimento social e, em alguns casos, até desrespeito explícito.

Apesar disso, há permanência. Professores continuam entrando em sala, ajustando a voz, tentando novamente. Há uma insistência silenciosa nesse gesto. Não por ingenuidade, mas por uma espécie de compromisso que não se reduz ao contrato formal. Ensinar, muitas vezes, é acreditar em processos longos, em resultados que não aparecem imediatamente.

Talvez o Dia do Trabalho precise ir além da celebração simbólica. Precise perguntar que tipo de sociedade se constrói quando aqueles que ensinam trabalham sob pressão constante. Precise reconhecer que a valorização do professor não se faz apenas em discursos, mas em condições concretas: tempo para planejar, respeito institucional, investimento real.

Enquanto isso não acontece plenamente, o professor segue. Entre o quadro e os rostos atentos — ou nem tanto —, ele sustenta uma das tarefas mais complexas da vida social: tornar possível que outros aprendam.

E talvez seja esse o ponto mais delicado. Porque, no fim, o trabalho do professor não produz apenas conteúdo aprendido. Produz caminhos. E caminhos, ao contrário dos números, não se encerram no fim do expediente.

Simone Cristina Succi

Doutora em Linguística Aplicada, professora e redatora de materiais didáticos.