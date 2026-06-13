Descomplicando a Reforma Tributária

Embora o objetivo da reforma seja simplificar o sistema tributário nacional, a transição exigirá atenção, planejamento e capacidade de adaptação por parte dos empresários. Custos operacionais, formação de preços, contratos, fluxo de caixa, sistemas de gestão e estratégias de crescimento poderão ser diretamente impactados pelas novas regras.

Em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo, compreender essas mudanças deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade estratégica. As organizações que se prepararem terão melhores condições de identificar oportunidades, reduzir riscos e fortalecer sua posição no mercado. Muitos empresários ainda possuem dúvidas sobre como funcionará o novo modelo tributário, quais serão os impactos para seus setores e quais medidas devem ser adotadas desde já para garantir uma transição segura e eficiente. É justamente nesse contexto que a informação qualificada se torna um diferencial competitivo.

A Reforma Tributária prevê criar um novo modelo de tributação sobre o consumo baseado no chamado IVA dual, composto pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), de competência federal, e pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), de competência estadual e municipal. Esses tributos substituirão gradualmente impostos que fazem parte da rotina das empresas brasileiras, como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. O novo sistema também contempla o Imposto Seletivo, direcionado a produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda, a reforma poderá gerar um crescimento adicional da economia brasileira entre 12% e 20% ao longo dos próximos 15 anos, impulsionado pela redução de distorções, pela simplificação das obrigações tributárias e pelo aumento da eficiência econômica. No entanto, para que esses benefícios sejam efetivamente percebidos, será fundamental que as empresas compreendam o novo cenário e promovam as adaptações necessárias em seus processos internos.

Pensando nisso, convidamos você para o evento “Descomplicando a Reforma Tributária”, no dia 20 de junho, no Auditório Acirp, um encontro especialmente desenvolvido para traduzir a complexidade da nova legislação em informações práticas, acessíveis e aplicáveis à realidade empresarial.

A palestra será conduzida por mim, economista, contador, escritor e conselheiro do Corecon-SP, e apresentará uma visão clara sobre os principais desafios, oportunidades e pontos de atenção que empresários, gestores e profissionais precisam conhecer para enfrentar o novo cenário tributário brasileiro.

Mais do que compreender as mudanças legais, os participantes terão a oportunidade de refletir sobre os impactos econômicos, fiscais, operacionais e estratégicos da reforma, desenvolvendo uma visão mais preparada para a tomada de decisões. Temas como formação de preços, planejamento tributário, adequação de sistemas, contratos, fluxo de caixa e competitividade empresarial estarão entre os assuntos abordados durante o encontro.

Além do conteúdo técnico, o evento também proporcionará um ambiente favorável para networking entre empresários, contadores, profissionais de gestão e lideranças do setor produtivo, fortalecendo conexões e estimulando a troca de experiências sobre os desafios da transição tributária. A iniciativa integra os esforços da Acirp para apoiar seus associados diante de temas que impactam diretamente o ambiente de negócios. Em um período de transformações tão relevantes, informação, atualização e preparação tornam-se ativos tão importantes quanto capital, tecnologia ou infraestrutura.

O futuro tributário do Brasil já começou. A pergunta é: sua empresa está preparada para ele? Participe do evento “Descomplicando a Reforma Tributária” e descubra como transformar conhecimento em vantagem competitiva. Esperamos você para uma experiência de aprendizado que poderá fazer a diferença nos resultados do seu negócio. Garanta sua participação pelo site da Acirp: www.acirpriopreto.com.br.

Welinton dos Santos

Economista, contador e conselheiro do Corecon-SP