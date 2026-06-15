Descolonizar o prato, libertar a consciência

No chão da sala de aula, o ato de comer deixou de ser apenas uma necessidade biológica para se tornar um dos campos de batalha mais urgentes do nosso tempo. Como educadores, não podemos mais nos dar ao luxo de reduzir a educação alimentar ao ensino estéril de pirâmides nutricionais ou contagem de calorias. É imperativo que a prática docente assuma um tom cirúrgico e crítico, transformando a aula em um processo de decolonização do paladar e da mente.

A aula de um professor comprometido com a cultura crítica começa pelo resgate da nossa ancestralidade roubada. É necessário denunciar que a nossa "monotonia alimentar" atual é fruto de um processo histórico de violência que desvalorizou alimentos autóctones da sociobiodiversidade — como o jambu, o umbu e a mangaba — em favor de monoculturas de exportação e espécies aclimatadas.

O "genocídio cultural" mencionado por pensadores contra-coloniais reflete-se diretamente no apagamento dos saberes indígenas e africanos que formaram a base da nossa culinária, hoje substituída pela lógica predatória do agronegócio e do capitalismo dependente.

Neste contexto, o uso do Modelo Instrucional 5E (Envolver, Explorar, Explicar, Elaborar e Avaliar) permite que o estudante deixe de ser um espectador passivo e passe a estranhar as "verdades absolutas" impostas pela indústria. Ao explorar a história, o aluno percebe que o avanço do fast-food e dos ultraprocessados não é um sinal de progresso, mas de uma "segunda globalização alimentar" que massifica o alimento como mercadoria e impõe um ritmo de vida que destrói a comensalidade.

É preciso ser minucioso na crítica ao "nutricionismo" — a ideologia que reduz a comida a nutrientes isolados para vender suplementos e produtos reformulados. O professor deve armar o aluno com a Regra de Ouro do Guia Alimentar: preferir sempre alimentos in natura e preparações culinárias, evitando formulações industriais que utilizam aditivos químicos para "enganar" o cérebro e viciar o paladar.

Estes produtos, típicos do Capitaloceno, não apenas degradam a saúde individual, causando obesidade e diabetes em níveis epidêmicos, mas também exaurem os recursos naturais e exploram o trabalho humano de forma injusta.

A educação alimentar crítica é, portanto, um ato de ativismo político. Ao valorizar o produtor local e o alimento regional, o professor promove a soberania alimentar e combate a publicidade agressiva que seduz crianças e jovens com promessas de felicidade em pacotes de sódio e gordura trans.

Somente através de uma pedagogia que desloque o foco do consumo para a existência ética poderemos adiar o "fim do mundo" e reconstruir nossa saúde a partir de uma mesa verdadeiramente nossa, livre das amarras coloniais.

Tiago Cesar Miguel Kapp

Empresário e estudante universitário – Olímpia.