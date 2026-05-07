Abrir o jornal e ver a foto do busto em bronze do Dr. Bady Bassitt, na ilha central da avenida que leva seu nome, todo pichado, inunda nossa alma de tristeza profunda. Não apenas por ele ter sido esculpido por meu pai, o artista plástico e escultor professor Manoel Martho (in memoriam) - vi desde o trabalho em argila, com meu pai manobrando o cinzel, dando forma ao rosto, a retirada do molde em gesso e, por fim, ser levado para a fundição -, mas por saber que há outros monumentos sofrendo essa mesma depredação.

A inauguração na Av. Bady Bassitt contou com a família e políticos presentes. Hoje, está lá - lembrando a todos os moradores mais antigos que faz parte da história de Rio Preto - borrado de tinta. Expressão de revolta? De gozação?

Recorro à Bíblia Sagrada e tento me consolar: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem", que está em Lucas 23:34. O que sabem esses pobres coitados, o que significa aquele pedaço de bronze num pedestal? Quem fez? Arte, escultura, passatempo, brincadeira de criança?

Pelo tanto que se vê de pichação, também na Dona Capi e em outros monumentos, talvez tenhamos artistas perambulando pelas ruas, querendo exprimir-se em tinta. Quando as crianças começam a rabiscar as paredes, em casa, os pais providenciam um caderno de desenho, lápis de cor, giz de cera, e lá eles ficam um bom tempo, derramando na folha branca seus anseios e desejos.

Talvez fosse o caso de elaborarmos um projeto para esses seres que caminham sem destino, compulsivamente, a fugir de situações estressantes, dando-lhes painéis, tinta e pincéis. Depois, recolhem-se seus trabalhos e montam uma exposição numa das praças da cidade. Dessa iniciativa, poderemos ver o nascimento de um artista. Pode ser que vejamos alguns novos Profetas das Cores, como o nosso inesquecível artista que decorou vários muros da cidade com sua maravilhosa expressão artística.

Diante disso, lembro-me da historiadora profa. doutora Nilce Lódi: o que diria ela ao saber desses tristes eventos?

Maria Izabel Martho, Rio Preto

Gripe

Sobre a notícia "Saúde confirma três mortes por Influenza em Rio Preto", vacinar-se é uma consciência coletiva. Você se ajuda, pois pega uma gripe leve, sem gravidade, e ajuda o próximo, pois o vírus vai deixando de circular. Importantíssimo terem informado que essas mortes foram de pessoas que não se vacinaram. E que triste saber que a desinformação continua por aí na mente de muitos.

Luana Cortezzi Guidastre, via Instagram