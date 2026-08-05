Dados são patrimônio das MPEs

Durante muito tempo, quando se falava em patrimônio de uma empresa, era comum pensar em máquinas, estoque, imóveis ou capital financeiro. Hoje, porém, existe um ativo que ocupa cada vez mais espaço na estratégia dos negócios e que, muitas vezes, passa despercebido pelos pequenos empreendedores: os dados.

Não estamos falando de grandes bancos de informações ou de tecnologias restritas às multinacionais. Estamos falando de conhecer o próprio negócio. Saber quais produtos vendem mais, em que período do mês o movimento aumenta, quem são os clientes mais frequentes, qual canal gera mais vendas e quais ações realmente trazem retorno. Essas informações, quando registradas e analisadas, transformam decisões baseadas em “achismos” em escolhas fundamentadas.

Essa mudança acompanha uma tendência global. O próprio Sebrae aponta a digitalização e o uso inteligente de dados como um dos principais caminhos para aumentar a competitividade dos pequenos negócios nos próximos anos. Ferramentas que antes eram caras e complexas hoje estão disponíveis de forma acessível, e permitem que micro e pequenas empresas acompanhem indicadores, organizem estoques, controlem o fluxo de caixa e compreendam melhor o comportamento de seus consumidores.

Ainda assim, muitos empreendedores acumulam informações sem perceber seu valor. Guardam históricos de vendas, cadastros de clientes e registros financeiros apenas para cumprir uma obrigação administrativa. No entanto, esses dados podem revelar oportunidades importantes, como identificar produtos com maior margem de lucro, antecipar períodos de baixa demanda ou até descobrir um novo perfil de consumidor.

Em um cenário de mudanças rápidas, conhecer o mercado deixou de ser suficiente. É preciso conhecer, principalmente, a própria empresa. Quem domina seus números reage mais rapidamente às oscilações da economia, investe com mais segurança e reduz desperdícios. Em outras palavras, administra riscos com muito mais eficiência.

A inteligência artificial, que tem ganhado espaço no cotidiano das empresas, reforça ainda mais essa realidade. As ferramentas mais modernas conseguem gerar análises, previsões e sugestões em poucos segundos. Mas nenhuma tecnologia produz bons resultados sem dados organizados e confiáveis. A qualidade das respostas depende diretamente da qualidade das informações fornecidas.

Vale lembrar que utilizar dados também significa agir com responsabilidade. A proteção das informações dos clientes, o respeito à privacidade e o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fazem parte da construção de relações de confiança, um patrimônio tão importante quanto qualquer ativo financeiro.

Talvez o maior desafio não seja tecnológico, mas cultural. Muitos empreendedores ainda enxergam a gestão baseada em dados como algo distante de sua realidade. Na prática, ela pode começar com hábitos simples, registrar informações, acompanhar indicadores e reservar alguns minutos por semana para interpretar os resultados.

Dados permitem escrever seus próximos capítulos. E, para a pequena empresa, essa pode ser uma das decisões mais estratégicas para garantir crescimento, inovação e sustentabilidade nos próximos anos.

Roberta Zuculoto

Analista de negócios do Sebrae-SP