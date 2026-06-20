Cuidados com menores
Autorização dos pais pode não bastar para uso de imagem de crianças nas redes; Meta passa a alertar criadores, influenciadores e empresas sobre exigências
A autorização dos pais nem sempre é suficiente para o uso da imagem de crianças e adolescentes em campanhas publicitárias, publis e conteúdos monetizados nas redes sociais. O tema ganhou destaque após a Meta começar a alertar criadores de conteúdo e empresas no Brasil sobre a necessidade de alvará judicial em determinadas situações envolvendo menores de 18 anos. O movimento ocorre após acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Meta e reacende o debate sobre os limites da exposição de crianças no ambiente digital, especialmente quando há finalidade comercial.
Para a especialista em relacionamento entre escolas e famílias, Solange Pescaroli, da UMA Educação, de Fernandópolis, o tema vai além das exigências legais e envolve a proteção do desenvolvimento infantil.
“Utilizar a imagem de uma criança profissionalmente nas redes sociais exige um cuidado que vai muito além do número de seguidores. O alvará judicial, que agora passa a ser exigido de forma mais rigorosa pelas plataformas, deve ser visto como uma camada de proteção, garantindo que o tempo de aprender, o bem-estar emocional e a rotina escolar sejam preservados”, afirma.
Segundo ela, a participação dos pais é fundamental para definir limites e avaliar os impactos da exposição digital na vida dos filhos. “O diálogo em casa sobre os limites da exposição é o primeiro passo para construir um ambiente seguro. Sempre que houver dúvidas sobre o uso da imagem dos filhos ou contratos, a recomendação é buscar orientação especializada para acompanhar esse processo com tranquilidade”, diz.
Na avaliação do advogado Leon Fagiani, especialista em tecnologia e associado da APETI, o alerta serve de sinal para empresas, agências e influenciadores que utilizam a imagem de menores em ações promocionais. “Muitas pessoas acreditam que apenas a autorização dos pais resolve qualquer situação envolvendo a imagem de crianças e adolescentes. Quando existe finalidade comercial, monetização ou exploração econômica da imagem, o cenário pode ser diferente e exigir cuidados adicionais previstos na legislação”.
Segundo o especialista, a tendência é de aumento da atenção das plataformas e dos órgãos responsáveis pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes. “A internet ampliou as oportunidades para criadores, marcas e famílias, mas também aumentou a responsabilidade. Revisar contratos, avaliar a forma de exposição e buscar orientação jurídica preventiva é muito mais seguro do que lidar com questionamentos ou sanções posteriormente”, afirma.
O recém lançado Eca Digital pode auxiliar e, na dúvida, não é só a Meta que deve se preocupar, mas sim todos os pais e responsáveis, todos aqueles que têm contato com a criança, se a exposição dessa criança faz de fato algum benefício para o ser e psicológico dela.
NOTAS
LABORATÓRIO DE IA
Rio Preto lança laboratório para preparar educadores para a era da inteligência artificial. Iniciativa da UFSCar reúne representantes do governo federal, Parque Tecnológico e ecossistema de inovação da cidade. Rio Preto receberá no dia 26 de junho o lançamento do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores para Inteligência Artificial (LIFE IA Rio Preto). A proposta é capacitar educadores para os desafios trazidos pelo avanço da inteligência artificial e ampliar a conexão entre educação, tecnologia e inovação. A programação inclui a apresentação oficial do LIFE IA Rio Preto, mesa de autoridades e o descerramento da placa do laboratório. Também estão previstas duas palestras voltadas às oportunidades e desafios da inteligência artificial no Brasil. A primeira será ministrada por Hugo Valadares Siqueira, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que abordará as oportunidades do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) e da Lei de Informática.
VENDIDA
A Alares anunciou a aquisição da Oquei Telecom e empresas relacionadas por R$ 189 milhões, em operação que amplia sua presença no interior de São Paulo. Com cerca de 68 mil clientes, atuação em 30 municípios do Noroeste paulista, mais de 3.100 km de rede e capacidade para atender 277 mil domicílios e empresas, a Oquei, que se tornou um orgulho na nossa região e referência entre o meio de conectividade, reforça a estratégia de expansão da provedora. A transação ainda depende de aprovação do Cade e da Anatel.
TECH SUMMIT
Em mais uma edição de sucesso, o Rio Preto Tech Summit, evento realizado pela Apeti, já embarca para os últimos ingressos de palestras e últimos stands e patrocínio. Sucesso já registrado na cidade, a 5ª edição reinicia o uso do Graneleiro (Complexo Swift) que está sendo restaurado pela prefeitura. Além de triplicar o tamanho, marca a maior feira e evento corporativo de Rio Preto e Região. Garanta sua participação antes que as vendas se esgotem! Saiba no site https://www.rpts.com.br