O crescimento médio anual do PIB do Brasil no quadriênio 2019/2022 foi de 1,45% e de 2,96%, no triênio 2023/2025; a taxa média anual de desemprego foi de 12,27% no quadriênio 2019/2022 e de 6,73% no triênio 2023/2025, sendo a de 2025 a menor taxa da história; a taxa média anual de inflação foi de 6,17% no quadriênio 2019/2022 e de 4,57% no triênio 2023/2025; o superávit acumulado da balança comercial do Brasil foi de US$ 221,2 bilhões no quadriênio 2019/2022 e de US$ 266 bilhões no triênio 2023/2025, ou seja, em 3 anos do atual governo o superávit foi superior a 4 anos do anterior.

Uma saca de arroz de 50 kg com casca custava R$ 83,92 em 12/2022 e R$ 53,00 em 12/2025; uma saca de feijão custava R$ 362,00 em 12/2022 e R$ 221,00 em 12/2025; o preço médio dos combustíveis em 2022 era: R$ 4,43/etanol, R$ 6,11/gasolina e R$ 6,41/diesel, e em 2025: R$ 4,27/etanol, R$ 6,23/gasolina e R$ 6,08/diesel, isso sem considerar que em 6/2022 (em plena corrida eleitoral) o então governo zerou os impostos sobre os combustíveis até 31/12/2022, num ato explícito de crime eleitoral, acobertado por sua corja de bajuladores. O salário mínimo correspondia a US$ 232,28 em 31/12/2022 e a US$ 275,88 em 31/12/2025; um salário mínimo comprava 4,14 arrobas de boi gordo em 12/2022 e 4,73 arrobas em 12/2025.

Infelizmente, por falta de espaço, não será possível mencionar tantos outros índices, mas os dados são públicos, estão por aí, e só não vê quem não quer (fontes: IBGE, BCB, ANP e CEPEA). Apesar dos negacionistas da realidade, o que temos visto são aeroportos batendo recordes de passageiros, bares, restaurantes e praias lotados, portos com filas de caminhões e navios, e estradas congestionadas de tantos caminhões rodando por esse Brasil afora.

Não fosse a divisão existente em nosso país, onde quem não gosta do atual governo torce e age contra seu próprio país. Não fossem os irmãos metralha “trabalhando” para prejudicar nossa economia, oferecendo nossas riquezas e até nossas almas para um sanguinário, tudo estaria muito melhor.

Crise? Só se for de nervos, dos que torcem contra nossa amada Pátria Brasil.

José Luis Catelam, Rio Preto

Pets

Sobre a reportagem "Projeto Semeadores do Bem Pet já entregou gratuitamente mais de 1,7 mil casinhas em Rio Preto", isso é uma notícia de peso, é disso que o mundo precisa. Parabéns aos envolvidos, que Deus ilumine esse projeto pra sempre!

Jorge Ramoneda, via Facebook