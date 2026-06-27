Criança não se protege sozinha

A infância deveria ser um período de cuidado, aprendizado e proteção, mas para muitas crianças e adolescentes ainda é marcada por abandono, negligência, violência e exploração. Diante dessa realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990, segue como um dos principais instrumentos de garantia de direitos no Brasil.

Mais do que um conjunto de leis, o ECA representa um compromisso coletivo. Ele estabelece o princípio da proteção integral, determinando que crianças e adolescentes devem ser prioridade absoluta e protegidos de toda forma de negligência, abandono, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa responsabilidade não é exclusiva da família ou do poder público, mas de toda a sociedade.

A negligência e o abandono são formas graves de violência, muitas vezes silenciosas. Eles se manifestam pela omissão de cuidados básicos, falta de vínculo afetivo e desassistência emocional ou física. É importante ressaltar que pobreza não caracteriza negligência, mas o descaso intencional e reiterado configura violação de direitos.

Outro grave problema é a exploração infantil, que inclui trabalho infantil inadequado, exploração sexual, abuso, aliciamento e exposição precoce a responsabilidades incompatíveis com a idade. Muitas vítimas não denunciam por medo, vergonha ou por o agressor fazer parte do ambiente familiar.

Crianças nem sempre conseguem expressar o que vivem, sendo fundamental observar sinais físicos, emocionais e comportamentais, como hematomas frequentes, abandono médico, tristeza persistente, agressividade, medo excessivo, queda no rendimento escolar e sexualização precoce. Fiquem atentos.

Denunciar não é acusar, é proteger. O cidadão não deve agir sozinho, mas acionar os canais oficiais, como: Disque 100, Conselho Tutelar, Polícia Militar, CRAS, CREAS e Ministério Público.

Proteger crianças e adolescentes não é opção. É dever legal, compromisso social e responsabilidade humana.