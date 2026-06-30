Crescer sem esquecer de onde viemos

Toda cidade é resultado das escolhas que faz ao longo do tempo. Algumas são guiadas apenas pelas demandas imediatas do presente. Outras conseguem olhar mais adiante, sem perder de vista as histórias que lhes deram origem. Acredito que Rio Preto sempre se destacou por essa segunda característica.

Nossa cidade foi construída por pessoas que enxergaram possibilidades onde antes havia apenas terra. Pioneiros que tiveram coragem de investir, produzir, empreender e criar oportunidades para as gerações seguintes. Esse espírito visionário continua sendo um dos maiores patrimônios de Rio Preto.

Mas crescer exige mais do que simplesmente ocupar novos espaços. Exige planejamento, responsabilidade e identidade. O desenvolvimento urbano só faz sentido quando é capaz de melhorar a vida das pessoas sem apagar a memória dos lugares. O futuro não precisa substituir o passado; pelo contrário, ele deve dialogar com ele.

Foi com essa convicção que idealizei o Reservas do Sul — um projeto concebido para contribuir com um novo ciclo de desenvolvimento da zona sul, sem perder de vista sua história e suas origens. Ele nasce respeitando a memória de uma área que surgiu na antiga comunidade da Matinha e foi marcada por famílias como os Carareto, cuja trajetória se confunde com a própria formação daquela região.

A entrega da Avenida Dr. José Carlos Brambatti materializa esse compromisso. Mais do que uma nova via, ela estabelece um eixo de integração, conectando pessoas, investimentos e oportunidades em uma região que se consolida como uma das principais frentes de expansão planejada da cidade. E, de forma justa, homenageia um homem que dedicou sua vida ao cuidado do próximo, deixando um legado que vai muito além da medicina.

Da mesma forma, a escultura Númina foi erguida como um símbolo de pertencimento. Inspirada na forma de uma árvore, ela reverencia os pioneiros e todas as famílias que lançaram as raízes sobre as quais novas histórias continuam sendo construídas.

Planejar uma cidade significa pensar além do imediato. Significa imaginar como as próximas gerações irão viver, trabalhar e conviver. As avenidas que construímos hoje serão os caminhos de amanhã. Os espaços urbanos que desenhamos agora farão parte da identidade de milhares de pessoas.

Tenho plena convicção de que Rio Preto continuará crescendo. A questão central não é se a cidade vai se desenvolver, mas como escolheremos conduzir esse desenvolvimento.

Defendo uma expansão que combine infraestrutura, qualidade urbana, respeito à história e visão de longo prazo. Uma cidade que saiba inovar sem romper com suas origens e que compreenda que seu maior legado não está apenas nas obras que entrega, mas no futuro que ajuda a construir.

Esse, para mim, é o verdadeiro sentido de desenvolver: criar oportunidades sem esquecer de onde viemos.

Antonio Cesar Merenda

Fundador e CEO da Concretiza Urbanismo.