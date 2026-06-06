Craque da região na Copa do Mundo

Filho de cortador de cana e de doméstica, Alex Sandro nasceu em Catanduva, em 1991, e cresceu solto pelas ruas do bairro Bom Pastor, onde a família, com esforço, adquiriu a casa própria. Ao lado do irmão, Flávio, seis anos mais velho, teve contato com a bola, sem imaginar o futuro brilhante que teria no desporto.

No Bom Pastor, Alex Sandro vivenciou passagens especiais e marcantes, tanto que afirmou que não trocaria esse lugar por nenhum outro no mundo. Fez amizades verdadeiras, daquelas que duram a vida inteira.

Por intermédio de Flávio e do pai, que jogava futebol com os amigos aos domingos, ganhou oportunidades na adolescência, ao ingressar na escolinha da Coordenadoria de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva.

Flávio treinava na equipe e ajudou na adaptação de Alex Sandro, que passou a trabalhar com os treinadores José Antônio (Monstrinho) e Ivan (Canela), que repassaram a ele ensinamentos técnicos, táticos e conceituais.

Animado com as possibilidades, treinava e disputava torneios em diversas cidades. Aos poucos, encontrou-se e se destacou pela capacidade tática, segurança em momentos difíceis, intensidade e versatilidade, qualidades que o acompanham.

Sua história começou a mudar quando foi convidado para participar de um torneio em Iraty, Paraná, representando o município de Guaíra. No caminho, no entanto, a delegação parou em Curitiba com objetivo de fazer um amistoso contra o Athletico.

Alex Sandro não sabia desse compromisso, o que não atrapalhou. Após entregar um primeiro tempo primoroso, chamou a atenção e acabou convidado a vestir a camisa do adversário na etapa final. A comissão técnica paranaense o convidou a ficar por lá. Havia participado anteriormente de testes no Santos e no São Paulo.

Aos 15 anos, saiu de casa de forma definitiva, o que significou uma ruptura importante. Contou em entrevistas que estava preparado, mas sentiu medo e alegria. Contou com apoio familiar. Quem é do futebol, sabe que mudanças são comuns.

Iniciou a trajetória no Athletico, tradicional em revelar jogadores. Depois, seus direitos federativos foram vendidos ao Deportivo Maldonado, do Uruguai. Chegou ao Santos, conseguiu espaço e conquistou campeonatos, inclusive uma Libertadores. Convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira.

Graças ao desempenho positivo, chamou a atenção de agremiações europeias relevantes. Em 2011, foi contratado pelo Porto, de Portugal, e jogou 140 vezes em quatro temporadas, com destaque.

Transferiu-se à Juventus, da Itália, em 2015, e viveu o auge profissional. Construiu uma carreira de sucesso, com 12 títulos, 327 partidas disputadas e marcas históricas. É o estrangeiro que mais atuou no clube de Turim, ao lado do tcheco Pavel Nedved.

Em 2024, Alex Sandro recebeu proposta do Flamengo e realizou um sonho. Grande parte dos parentes torce para a agremiação.