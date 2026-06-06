Craque da região na Copa do Mundo
Lateral esquerdo do Flamengo, Alex Sandro nasceu em Catanduva, construiu uma carreira de sucesso na Europa e é multicampeão
Filho de cortador de cana e de doméstica, Alex Sandro nasceu em Catanduva, em 1991, e cresceu solto pelas ruas do bairro Bom Pastor, onde a família, com esforço, adquiriu a casa própria. Ao lado do irmão, Flávio, seis anos mais velho, teve contato com a bola, sem imaginar o futuro brilhante que teria no desporto.
No Bom Pastor, Alex Sandro vivenciou passagens especiais e marcantes, tanto que afirmou que não trocaria esse lugar por nenhum outro no mundo. Fez amizades verdadeiras, daquelas que duram a vida inteira.
Por intermédio de Flávio e do pai, que jogava futebol com os amigos aos domingos, ganhou oportunidades na adolescência, ao ingressar na escolinha da Coordenadoria de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva.
Flávio treinava na equipe e ajudou na adaptação de Alex Sandro, que passou a trabalhar com os treinadores José Antônio (Monstrinho) e Ivan (Canela), que repassaram a ele ensinamentos técnicos, táticos e conceituais.
Animado com as possibilidades, treinava e disputava torneios em diversas cidades. Aos poucos, encontrou-se e se destacou pela capacidade tática, segurança em momentos difíceis, intensidade e versatilidade, qualidades que o acompanham.
Sua história começou a mudar quando foi convidado para participar de um torneio em Iraty, Paraná, representando o município de Guaíra. No caminho, no entanto, a delegação parou em Curitiba com objetivo de fazer um amistoso contra o Athletico.
Alex Sandro não sabia desse compromisso, o que não atrapalhou. Após entregar um primeiro tempo primoroso, chamou a atenção e acabou convidado a vestir a camisa do adversário na etapa final. A comissão técnica paranaense o convidou a ficar por lá. Havia participado anteriormente de testes no Santos e no São Paulo.
Aos 15 anos, saiu de casa de forma definitiva, o que significou uma ruptura importante. Contou em entrevistas que estava preparado, mas sentiu medo e alegria. Contou com apoio familiar. Quem é do futebol, sabe que mudanças são comuns.
Iniciou a trajetória no Athletico, tradicional em revelar jogadores. Depois, seus direitos federativos foram vendidos ao Deportivo Maldonado, do Uruguai. Chegou ao Santos, conseguiu espaço e conquistou campeonatos, inclusive uma Libertadores. Convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira.
Graças ao desempenho positivo, chamou a atenção de agremiações europeias relevantes. Em 2011, foi contratado pelo Porto, de Portugal, e jogou 140 vezes em quatro temporadas, com destaque.
Transferiu-se à Juventus, da Itália, em 2015, e viveu o auge profissional. Construiu uma carreira de sucesso, com 12 títulos, 327 partidas disputadas e marcas históricas. É o estrangeiro que mais atuou no clube de Turim, ao lado do tcheco Pavel Nedved.
Em 2024, Alex Sandro recebeu proposta do Flamengo e realizou um sonho. Grande parte dos parentes torce para a agremiação.
Trajetória vencedora
Com quase 30 títulos na carreira, Alex Sandro conquistou marcas que poucos jogadores alcançaram, como cinco campeonatos nacionais na Itália, dois em Portugal e um no Brasil, além de duas Libertadores. Venceu no futebol nacional e europeu.
O regular desempenho resultou na convocação à Seleção Brasileira a partir de 2011. No ano seguinte, disputou os Jogos Olímpicos de Londres e ajudou o Brasil a conquistar a medalha de prata.
Desde então, é figura frequente na equipe principal, com mais de 40 partidas disputadas e o título da Copa América (2019).
Convocado pelo técnico Tite para a Copa do Mundo do Qatar (2022), participou dos duelos com Sérvia e Suíça, mas sofreu uma contusão e ficou fora dos dois compromissos seguintes. Voltou diante da Croácia, que eliminou o Brasil.
Agora, encontra-se entre os convocados do treinador Carlo Ancelotti, em Nova Jersey, Estados Unidos, preparando-se à Copa do Mundo 2026. O Brasil estreia em 13 de junho, às 19h, contra Marrocos.
Alex Sandro nunca se esqueceu das origens, tanto que, sempre que pode, está em Catanduva, um lugar que considera mágico, para visitar familiares e parentes. Em janeiro de 2026, treinou no estádio do Catanduva e manteve a forma.
O jogador ajuda financeiramente projetos sociais locais e patrocina a distribuição de cestas básicas e de ovos de Páscoa. Os pais terminaram os estudos e a mãe se formou enfermeira. Discreto, evita exposições e trabalha com afinco com o que ama.
Perfil
Alex Sandro Lobo Silva
Como é conhecido: Alex Sandro
Atuação: Jogador de futebol
Posição: Lateral esquerdo
Clube atual: Flamengo
Nascimento: Catanduva
Data: 26/01/1991
Pais: Reinaldo e Fátima
Irmão: Flávio
Esposa: Natália
Filha: Alexia
Início: Na adolescência, começou a jogar no time da Coordenadoria de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva
Clubes profissionais: Athletico-PR (2008 a 2010), Deportivo Maldonado, Uruguai (2010), Santos (2010 a 2011), Porto, Portugal (2011 a 2015), Juventus, Itália (2015 a 2024) e Flamengo (desde agosto de 2024)
Títulos: Paranaense (2009), Paulista (2010 e 2011), Copa do Brasil (2010 e 2024), Copa Libertadores (2011 e 2025), Português (2012 e 2013), Italiano (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), Copa da Itália (2016, 2017, 2018, 2021 e 2024), Supercopa da Itália (2018 e 2020), Supercopa Rei (2025), Carioca (2025 e 2026) e Brasileiro (2025)
Seleção brasileira: Sub-20, Sub-23 e principal, a qual soma mais de 40 partidas oficiais
Copas do Mundo: Foi convocado para defender o Brasil em duas edições do torneio: Qatar (2022) e Estados Unidos, Canadá e México (2026)
Conquistas pela Seleção: Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) Copa América (2019)