Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
Coluna do Diário

Coronel Fábio será o ‘general eleitoral’ de Flávio Bolsonaro na região, segundo o PL

Acerto para que prefeito de Rio Preto comande campanha presidencial na região se deu com Rogério Marinho, coordenador nacional

por Maria Elena Covre
Publicado em 25/07/2026 às 18:34Atualizado em 25/07/2026 às 18:36
Fonte preferida no Google
Coronel Fábio Candido na convenção nacional do PL, em SP, que oficializou Flávio ao Planalto (Divulgação)
Galeria
Coronel Fábio Candido na convenção nacional do PL, em SP, que oficializou Flávio ao Planalto (Divulgação)
Ouvir matéria

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), saiu da convenção nacional do PL realizada neste sábado, 25, em São Paulo, imbuído da missão de coordenar na região a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

O acerto de que o Coronel ficará à frente do processo eleitoral para além das fronteiras de Rio Preto se deu durante encontro dele com o senador Rogério Marinho (PL), coordenador nacional da campanha de Flávio, segundo a assessoria de imprensa do PL de Rio Preto.

“Rio Preto será sede da coordenação regional. Eles discutiram sobre as demandas dos municípios e da segurança pública”, informaram interlocutores do prefeito ao serem questionados pela Coluna.

O prefeito também teria acordado com Marinho, segundo o entorno do Coronel, que o presidenciável do PL fará campanha na região no final de agosto.

Por meio de nota, o Coronel afirmou que o foco dele diante da “missão recebida” será fortalecer a articulação com prefeitos, lideranças regionais e representantes do PL.

“A nova missão amplia uma relação política construída com a família Bolsonaro”, diz o Coronel por meio da nota.

Ainda segundo o texto, o Coronel já manteve encontros e agendas com Eduardo Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos, e, agora, passa a atuar diretamente ao lado de Flávio na organização regional do projeto eleitoral.

“A escolha reconhece o peso político conquistado pelo prefeito após a vitória nas eleições municipais e sua capacidade de diálogo com lideranças de diferentes cidades. A aproximação com Flávio Bolsonaro já vinha sendo construída em reuniões e na preparação de agendas políticas no Interior”, conclui a nota do PL local.

O anúncio do PL de Rio Preto visa se antecipar a uma disputa travada nos bastidores do próprio partido com outras lideranças da cidade, ou recém-instaladas por aqui, próximas à família Bolsonaro, dentre as quais o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL), que mantém uma relação umbilical com Eduardo Bolsonaro (PL).

NOTAS 

UMBILICAL

Colocar o Coronel à frente da campanha do PL na região, reduzindo o protagonismo de Paulo Bilynskyj na campanha de Flávio, interessa também ao deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), candidato à reeleição e da ala do partido ligada a Valdemar Costa Neto.

ELE TAMBÉM

Em outra frente desta disputa sobre quem representa de fato o DNA bolsonarista por estas bandas, está o agente licenciado da Polícia Federal Danilo Campetti (Republicanos), que faturou nas urnas a conexão com os Bolsonaros em 2022, pegando a segunda suplência do partido na Alesp. Ele acabou entrando em conflito com Eduardo Bolsonaro na campanha de 2024, mas se reaproximou do filho de Jair Bolsonaro graças à intervenção de Bilynskyj.

EM PESO

Rio Preto esteve em peso na convenção do PL em São Paulo. Além do Coronel, Motta e Bilynskyj, marcaram presença por lá ainda o vice-prefeito, Fábio Marcondes, o vereador e candidato a deputado estadual Bruno Moura, o presidente da Emcop, Matheus Motta, e o secretário de Trabalho, Norival Marques de Barros. Aliás, um ônibus foi fretado para levar também os soldados rasos.

PELO PT

Em Campinas, a convenção estadual do PT oficializou neste sábado, 25, a candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Da mesma forma, foram oficializadas duas candidaturas à Alesp pela região: a do vereador rio-pretense João Paulo Rillo, que já exerceu dois mandatos como deputado estadual (eleito em 2010 e reeleito em 2014), e a da deputada estadual Beth Sahão, de Catanduva, que vai tentar o sexto mandato. No próximo domingo, ocorre na Capital paulista a convenção nacional do partido, que consolidará a candidatura à reeleição do presidente Lula.

DE VOLTA...

Jorge Menezes confirmou à Coluna que vai mesmo deixar o comando da Secretaria de Habitação de Rio Preto no dia 1º de agosto. Com isso, ele retorna à cadeira de vereador, hoje ocupada pelo primeiro suplente do PSD na Câmara, Robson Ricci. A saída de Menezes da pasta independe da propalada, especulada e esperada - mas ainda não confirmada oficialmente pelo governo - reforma administrativa no primeiro escalão do Coronel Fábio Candido (PL).

...À CÂMARA

Jorge Menezes jura de pés junto que a decisão de voltar ao Legislativo é tão somente dele, sob a justificativa de que o cargo de vereador lhe dá maior margem de ação para ajudar não apenas o setor de habitação, mas a cidade como um todo. Ele diz ainda que a secretaria seguirá como cota do PSD na gestão coronelista e que o comando do partido na cidade, leia-se Eleuses Paiva, secretário estadual da Saúde, indicará seu substituto.

NA REAL

Essa é a justificativa para consumo externo. O que existe por trás desse movimento é a insatisfação do comando do PSD local com Ricci, que não estaria comprometido com os interesses políticos da legenda. Dentre esses interesses constaria o apoio à candidatura de Eleusinho Filho na disputa a deputado federal. Jorge disse que seu retorno à Câmara deveria ter ocorrido no dia 1º de julho, mas, em comum acordo com o partido, a troca ficou para o fim do recesso parlamentar.

MULHER...

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Preto criou a função honorífica de Embaixadora dos Direitos da Mulher Idosa. E a escolhida para estrear no posto é a vice-reitora da Unirp, Manuela Kruschewsky Bastos Atique (foto), que no auge de seus 43 anos esbanja energia e jovialidade, características que, dentre outras, a teriam credenciado para a missão. A proposta visa, segundo portaria publicada no diário oficial do município, “dar mais visibilidade às demandas das mulheres idosas e aproximar o conselho da universidade. O cargo é voluntário, sem remuneração, poder de decisão ou vínculo com o município.

...IDOSA

Ainda segundo o Conselho, a nova embaixadora terá papel de mobilização social, apoiando campanhas, eventos e ações voltadas ao envelhecimento feminino, além de incentivar pesquisas e projetos sobre o tema. A portaria deixa claro que a função é consultiva e não autoriza a representante a falar oficialmente em nome do conselho sem aval da presidência ou do plenário. A designação vale até o fim da atual gestão do CMDPI, mas pode ser renovada.