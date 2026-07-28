Coronel Fábio Candido tira mais dois dias de férias

O Coronel Fábio Candido (PL) não estará em Rio Preto nestes dois dias de incursão local de Romeu Zema (Novo) à cidade. Segundo a Coluna apurou, depois de nove dias de férias recém-concluídas para tratar de “assuntos familiares”, o prefeito de Rio Preto pegou alguns membros de sua equipe de surpresa ao avisar, nesta segunda-feira, 27, que ia tirar - formalmente - mais dois dias de “férias” nesta semana.

A publicação formalizando a ausência dele na Prefeitura nestas terça e quarta foi publicada no diário oficial do município de hoje.

Fontes ligadas ao núcleo duro do Coronel disseram à Coluna que o prefeito teria recebido uma missão política após sua indicação como coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) na região.

O discurso é que na quinta-feira, 30, o prefeito já estará despachando do Gabinete. Mas também não se descarta que ele suma da cena local até sexta-feira, 31. Daí as perguntas que não querem calar. Está o Coronel em terras brasileiras ou carimbando o passaporte para os Estados Unidos? Ou seria essa escapada uma forma de não cruzar com Zema, cujo Novo foi seu único aliado em 2024?