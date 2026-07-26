CONSTRUINDO O FUTURO

São José do Rio Preto, hoje, já é uma metrópole e não para de crescer. Já foi o tempo que a gente sabia quais e onde eram os bairros da periferia. Hoje, está difícil saber e até já temos bairros bem próximo das cidades vizinhas, principalmente Guapiaçu, Bady Bassitt e Mirassol.

Acredito que no máximo em duas décadas teremos a grande São José do Rio Preto, rodeada de pequenas cidades, como as já citadas e ainda Cedral, Uchoa e Potirendaba. Mas, nem sempre foi assim. A cidade, fundada em 19 de março de 1852 demorou muito para desenvolver-se. Foi somente com a emancipação de Jaboticabal, em 19 de julho de 1894, que a cidade começou a mostrar seu desenvolvimento a ponto de apenas uma década após já conseguir criar a sua Comarca, acontecido em 1904.

A virada para século 20 foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. Além da era do café, que trouxe para cidade os grandes barões, tivemos também a chegada do trem da EFA, em 1912. Foi uma explosão. A Boa Vista foi o primeiro bairro urbano de São José do Rio Preto. Ele surgiu logo no início do século 20, com o nome primitivo de Santo Antônio.

Na sequência surgiram a Vila Maceno, Vila Diniz, Vila Ercília, Bom Jesus, Aurora e tantos outros. A partir da década de 1950, a cidade já dava pinta que ia se transformar em uma das maiores cidades do interior do Estado de São Paulo e até do Brasil, com abertura de grandes avenidas, asfaltamento e surgimento de novos bairros.

A cidade viveu um verdadeiro canteiro de obras e não parou mais. Tá certo que tudo começou na década anterior, 1940. Muitas obras e melhorias aconteceram a partir de 1944, quando a cidade comemorou seu cinquentenário da criação do Município. Entre elas a inauguração do Matadouro Municipal que, naquela época ficava longe pra burro, nas proximidades da hoje Cenobelino de Barros Serra.

Outros inaugurados em julho de 1944 foram o Mercado Municipal e a avenida da Saudade. Já no início de 1950 houve o desenvolvimento do antigo “Estradão”, que levava até a cidade de Potirendaba (hoje avenida Potirendaba). Só tinha duas ruas pra cima. Já em 1952, comemorando o centenário da fundação da cidade surgiu o Centro de Puericultura Ugolino Ugolini, na rua Alberto Sulfredini, na Vila Maceno.

O prédio ainda está lá. Já na década de 1960 surgiram o Recanto Infantil Redentora (hoje Escola Municipal Gato de Botas), na rua Raul Silva, 675, o Grupo Escolar do Parque Estoril (hoje Grupo Escolar João Jorge Sabino), e o imponente viaduto Luiz Carlos de Abreu Sodré, no início da avenida Alberto Andaló.