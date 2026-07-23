O conflito entre Estados Unidos e Irã passa por uma escalada intensa e sem trégua, após o fracasso do cessar-fogo provisório firmado em junho.

A atual fase desse conflito, iniciada em 28 de fevereiro com ações coordenadas entre Washington e Israel, envolve operações militares em diversos países da região.

O cenário atual do conflito destaca-se em função de alguns pontos, entre eles, forças americanas que conduziram bombardeios contra alvos no Irã por nove noites consecutivas. As ações visam reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações comerciais. Paralelamente, Teerã intensificou ataques com mísseis e drones contra bases aliadas dos Estados Unidos no Bahrein e Kwait.

Nesses últimos dias, a força americana decidiu aumentar o número de aeronaves no Oriente Médio à medida que as tensões com o Irã se intensificam; porém, é certo que os Estados Unidos planejam enviar F-16 e F-35 adicionais a partir de bases na Europa, bem como mais aeronaves de reabastecimento de voo, segundo uma autoridade daquele país atenta à sequência dos fatos que se concretizam durante os dias presentes.

Esses recursos adicionais poderiam ampliar as opções do presidente Donald Trump enquanto ele avalia como proceder diante da escalada do conflito.

Há de se ressaltar o fato de que Trump não descarta a busca por uma solução diplomática e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou durante a noite do último domingo, 19, que a porta permanece aberta para um retorno à mesa de negociações.

No Estreito de Hormuz, um navio-tanque foi atingido por um projétil desconhecido, informou a autoridade marítima do Reino Unido nesta segunda-feira, 20. A embarcação pegou fogo e ficou à deriva na Costa de Omã, enquanto a tripulação abandonou a embarcação em segurança, visando, efetivamente, a situações constrangedoras em face do ocorrido.

Alessio Canonice, Ibirá

Inquérito

Sobre a matéria "empresário que pintou cabelo de idoso de vermelho e vendedor são indiciados pela polícia", o que se espera agora é que o MP cumpra sua função constitucional e apresente denúncia contra esse “cidadão de bem” e ele seja punido no rigor da lei.

Jorge Torres, via Instagram